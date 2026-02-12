Antonio Marte denuncia impunidad judicial en Santiago tras conflicto entre rutas de transporte

El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte. ( FUENTE EXTERNA )

El senador por la provincia de Santiago Rodríguez y presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, denunció este jueves presuntas irregularidades en el sistema judicial de Santiago de los Caballeros, en medio del conflicto que mantienen las rutas F, M y Q contra la ruta S.O., que opera en el corredor de Santiago Oeste.

Sus declaraciones se producen luego de un incidente registrado el pasado martes en el sector Altos de Rafey, donde choferes protagonizaron una discusión que derivó en una pelea.

Marte criticó el manejo que han dado las autoridades judiciales locales a las denuncias interpuestas por los transportistas.

"Aquí actúan como ladrones sin ley. Y lo digo no como presidente de un partido, sino como senador de la República", expresó el legislador, al tiempo que aseguró que existen múltiples expedientes depositados en la fiscalía que no han sido procesados.

El senador también cuestionó que supuestamente los tribunales de Santiago se han declarado incompetentes en algunos procesos vinculados al conflicto.

"¿Qué está pasando en Santiago? Santiago es un país aparte", manifestó, al expresar su preocupación por lo que considera falta de acción frente a denuncias de amenazas, agresiones y presuntos hechos violentos.

El presidente de Conatra informó que están recopilando fotografías, documentación de los vehículos, datos de los conductores afectados y de los propietarios, con el propósito de interponer acciones legales contra los responsables.

"Todos los carros que tienen los cristales rotos y todos los choferes a los que han intentado matar se presentarán ante un tribunal", comentó.

Llamado al presidente

El legislador hizo un llamado al presidente de la República para que ordene una investigación sobre la actuación de las autoridades locales.

"Le pido al presidente hacer una investigación de esto, para que determine dónde está la sinvergüenza aquí, porque ya las autoridades de aquí están incompetentes que no pueden frenar este caso", expresó.

Pese a la tensión generada por los enfrentamientos, Marte exhortó a los miembros de Conatra a no responder con violencia y a actuar dentro del marco legal, asegurando que será la justicia la que deberá determinar responsabilidades en este conflicto que afecta el servicio de transporte en Santiago Oeste.