La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) informó que quedó corregida la avería registrada la mañana de este miércoles en una tubería de 20 pulgadas, ubicada en la marginal de la autopista Duarte, próximo a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

La rotura se produjo en medio de excavaciones vinculadas a la construcción del Monorriel de la provincia Santiago, lo que generó una fuga significativa y obligó a suspender temporalmente el suministro de agua potable en distintos sectores del este de la ciudad.

El director de Acueductos de la entidad, ingeniero Elwin Rodríguez, explicó que, por disposición del director general de Coraasan, ingeniero Andrés Cueto, brigadas técnicas fueron desplegadas de inmediato para controlar la situación y acelerar el proceso de reparación.

"Desde que se produjo la fuga, nuestras brigadas actuaron rápidamente para dar respuesta a los residentes afectados", indicó Rodríguez, al tiempo que aseguró que el servicio comenzará a normalizarse de forma paulatina.

Sectores que fueron afectados

Entre los sectores impactados figuran Embrujo I, II y III, La Rosaleda, Reparto Imperial, Villa Olga, La Española, Reparto Ilusión, Villa María, Villa del Norte, el barrio de los Militares, la avenida Rafael Vidal, Jardines del Este, Las Carmelitas, La Moraleja y Los Álamos.

La institución destacó que los trabajos se realizaron en coordinación con el equipo a cargo del sistema de transporte ferroviario, con el propósito de agilizar la intervención y reducir las afectaciones a la ciudadanía.