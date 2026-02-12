×
Bachean juntas del puente Duarte tras denuncia de Diario Libre

Persisten fallas en juntas del puente Duarte pese a inversión de RD$60 millones

Bachean juntas del puente Duarte tras denuncia de Diario Libre
El bacheo fue en algunas de las juntas deterioradas. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

El deterioro de algunas de las juntas del puente Juan Pablo Duarte fueron bacheadas luego de la denuncia sobre su deterioro publicada por Diario Libre.

Los hoyos fueron tapados con rústico hormigón asfáltico en los lugares más deteriorados. Antes los neumáticos de los vehículos impactaban en los hoyos, ahora saltan por el desnivel de los parches.

Diario Libre indaga si fue la empresa contratista que hizo la corrección o el Ministerio de Obras Públicas, pero está última entidad no informa. La "corrección" solo se hizo en algunos de los lugares fotografiados por este medio.  

Las juntas se han deteriorado en varias ocasiones. 
Las juntas se han deteriorado en varias ocasiones. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
Conductores denuncian daños a sus vehículos.
Conductores denuncian daños a sus vehículos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

    Problemas desde hace casi cuatro años

    En el 2022 el Ministerio de Obras Públicas contrató a la empresa Proyectos Industriales (Pinsa) para rehabilitar el puente Duarte, cuyos trabajos incluían una nueva carpeta asfáltica, que se hizo, y las juntas, que ha sido la parte más problemática. 

    En al menos seis de las 46 juntas que conforman el puente hay deterioro con hoyos que son tapados con material diferente al que se estima en ese tipo de intervenciones.

    Algunos hoyos y deterioro se mantienen igual. El Estado dominicano pagó 60 millones de pesos para cambiar las juntas y el reasfaltado del rodamiento, pero en tres ocasiones se han hecho intervenciones por la mala calidad de los materiales.

    • El Estado dominicano pagó 60 millones de pesos para cambiar las juntas y el reasfaltado del rodamiento, pero en tres ocasiones se han hecho intervenciones por la mala calidad de los materiales.

    Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 