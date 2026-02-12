El presidente Luis Abinader reaccionó molesto al ver las malas condiciones y la lentitud de los trabajos de reconstrucción iniciados hace casi cuatro años en las carreteras que dan acceso al vertedero de Duquesa.

Durante su visita del pasado martes al vertedero de Duquesa, donde dejó iniciados los trabajos de la primera etapa del cierre técnico de ese basurero, el mandatario expresó su inconformidad con el proyecto que tiene una inversión inicial de 500 millones de pesos.

"Hablaba con Betty (la alcaldesa de Santo Domingo Norte) porque al llegar aquí estaba un poco molesto porque pensaba que estaba más adelantada el acceso vehicular del Casabe. Llamé también al Ministerio de Obras Públicas con el director de asfaltado y me dice que hay unos trabajos que se están haciendo y que para finales de mayo también estas vías van a estar listas, que son unos siete kilómetros", dijo.

Carreteras que dan acceso al vertedero de Duquesa. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA ) Instransitable la calletera La Isabela. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) Vertedero de Duquesa. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

En julio de 2022 el ministro de Obras Pública de entonces, Deligne Ascención informó que el Gobierno se proponía invertir 500 millones de pesos para rehabilitar los accesos a Duquesa. Desde hacía años se generaba una crisis cuando llovía debido a que los camiones no podían verter los residuos del Gran Santo Domingo en el basurero.

Los casabes

El proyecto abarca la carretera Los Casabes, desde la avenida Jacobo Majluta hasta el cementerio del mismo nombre, con una extensión de 4.5 kilómetros; desde ese punto hasta la avenida Antonio Guzmán Fernández, que conduce al aeropuerto El Higüero, unos dos kilómetros; y un acceso adicional por la parte norte de 1.2 kilómetros, para un total de 7.7 kilómetros.

El acceso de 1.2 kilómetros está en uso desde el año pasado, pero le falta la colocación de una carpeta asfáltica de dos pulgadas para completar las seis. En el tramo comprendido desde la Jacobo Majluta hasta el cementerio de Los Casabes se construyeron las aceras, contenes e imbornales para luego proceder al asfaltado.

Se estima que entre cuatro o cinco semanas ese tramo estará concluido para el disfrute de los residentes en Los Casabes y los camiones que vierten residuos en Duquesa.

Una vía intransitable

El tramo más deteriorado es el comprendido desde el cementerio de Los Casabes hasta el barrio Duquesa por la avenida Antonio Guzmán Fernández. Esa vía está intransitable debido a los hoyos y los pozos de lixiviados.

De acuerdo con una fuente, los trabajos en esos kilómetros no han avanzado como se quería debido a que hay que instalar una tubería especial de agua que vienen desde China y que estarían en el país en abril, por lo que se estima que la obra completa de los 7.7 kilómetros estaría concluida entre mayo y junio de este de este año, siempre que las condiciones climáticas lo permitan, ya que en la zona llueve con frecuencia.

Preocupación del ministro Una fuente informó a Diario Libre que el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, tiene un espacial interés para que se concluya con las obras viales y que por esa razón ha visitado la zona en varias ocasiones para ver los avances de los trabajos, que aseguró, estarán terminados en un plazo no mayor a unos tres meses.