Regidores de Santo Domingo Oeste rechazan transferencia de 10 millones de pesos

El Concejo de Regidores de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste solicitó a la Contraloría General de la República realizar una investigación sobre supuestas irregularidades que comete el alcalde Francisco Peña con los recursos consignados en el presupuesto municipal.

En rueda de prensa, 12 de los 15 regidores de los partidos Revolucionario Dominicano, de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo expresaron su preocupación por la forma en que el alcalde maneja los recursos de la Alcaldía.

"El propósito de esta posición es garantizar la legalidad, la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos", expresó Johan Herrera, presidente del Concejo de Regidores del municipio Sato Domingo Oeste.

Sostuvo que ha habido un mal manejo de fondos y citó el caso de una transferencia del presupuesto a una cuenta para gastos de personal por valor de 10 millones de pesos, los cuales supuestamente fueron utilizados para pagar la nómina de los empleados.

Manifestó que no entienden por qué había que hacer eso si los recursos de la nomina están consignados en el presupuesto.

Herrera explicó que el 31 de diciembre de 2025 fue aprobado el presupuesto municipal correspondiente al año 2026 por un monto de RD$1,549,550,000. De ese total, RD$464,865,000 fueron destinados al pago de nómina, equivalente al 30% del presupuesto general.

Indicaron que el 2 de febrero de 2026 el alcalde Francisco Peña sometió ante el Concejo una propuesta de modificación presupuestaria para transferir 10 millones de pesos desde la cuenta de inversión hacia la cuenta de personal, con el propósito de cubrir compromisos salariales.

Los regidores sostienen que dicha solicitud contraviene el artículo 21 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, modificado por la Ley 75-25, el cual prohíbe la reducción de partidas destinadas a inversión.

Defienden supervisión

De su lado, el regidor Jorge Luis Pérez, de la Fuerza del Pueblo, afirmó que la función del Concejo es velar por el manejo adecuado de los fondos municipales y cuestionó el destino de recursos previamente asignados, incluyendo partidas extraordinarias recibidas por la Alcaldía.

Los representantes municipales reiteraron que su actuación cuenta con el respaldo de regidores de las distintas organizaciones políticas representadas en el Concejo y que, de ser necesario, procederán por las vías legales correspondientes.