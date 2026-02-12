Trabajadores ultiman los detalles en varios tramos de la infraestructura de la línea 2C del Metro de Santo Domingo, que será inaugurada por el presidente Luis Abinader el 24 de este mes.

Entre las labores que se realizan figuran la terminación de losas en la isleta ubicada debajo del viaducto y trabajos de paisajismo, como pintura mural en algunos tramos, incluyendo la salida del túnel desde la estación María Montez.

Asimismo, se observaron grúas acondicionando y colocando iluminación debajo de la estructura de los rieles. En la estación Pablo Adón, la primera desde Los Alcarrizos, se visualizaron materiales en medio de la zona de rieles.

Durante un recorrido con dron por la estructura de rodamiento de los trenes no se observó personal trabajando en la parte aérea; sin embargo, aún deben retirarse algunos materiales metálicos que permanecen en la estructura.

En las cinco estaciones no se percibió movimiento de trabajadores, lo que sugiere que queda poco o nada por instalar. Esta obra, que inicialmente fue proyectada para entrar en funcionamiento en dos años, lleva cuatro años en construcción.

La vía marginal construida debajo del viaducto está terminada hasta el kilómetro 9.5 de la autopista Duarte, donde todavía se realizan trabajos de movimiento de tierra.

Realizan trabajos debajo del viaducto. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) El metro beneficiará a resinetes en Los Alcarizos y Santo Domingo Oeste. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) Entrada del túnel que une la parte elevada con la estación María Montez. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

En operación el 24 de febrero

El pasado martes, el presidente Luis Abinader anunció que la nueva línea, de 7.3 kilómetros, será inaugurada el día 24 y que, desde entonces, el servicio, que conectará Los Alcarrizos con el kilómetro 9 de la autopista Duarte, será gratuito hasta la Semana Santa.

El año pasado, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) realizó pruebas dinámicas que incluyeron el rodamiento de trenes para verificar aspectos técnicos como alineación de puertas, señalización, iluminación y accesibilidad, entre otros.

La apertura de la nueva línea ha generado expectativas entre la ciudadanía, especialmente en las comunidades que serán directamente impactadas por el proyecto.