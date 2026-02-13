Agrónomos marchan al Palacio Nacional en reclamo de aumento salarial y pensiones dignas

Cientos de profesionales agropecuarios encabezados por su presidente, Agrón. Víctor Hugo Hernández (Tito) y miembros del Comité Ejecutivo, marcharon este jueves hacia el Palacio Nacional, reiterando las demandas en favor de los agrónomos.

Cientos de profesionales agropecuarios marcharon hasta el Palacio Nacional en demanda de aumento salarial, reposición inmediata de los cancelados en las diferentes instituciones agropecuarias, pensiones dignas y la inclusión en proyectos de viviendas.

La marcha partió desde el Parque Independencia y recorrió la calle 30 de Marzo, Francia y Delgado hasta llegar al Palacio Nacional en la parte de la Doctor Delgado con México.

Esperan respuesta del Gobierno

El presidente de la organización, Tito Hernández, se mostró esperanzado en que el gobierno atenderá sus reclamos. "Hoy hemos venido hasta este lugar sagrado de la democracia dominicana con la frente en alto, con dignidad y con respeto. Hemos venido en paz. Nuestra lucha es pacífica, es gremial, es legítima y es profundamente reivindicativa", manifestó.

Dijo confiar en que el presidente Luis Abinader, escuchará este clamor como lo ha hecho con otros sectores y dará respuestas a estas demandas, porque a su entender son justas, necesarias y garantizan la paz laboral en el sector agropecuario y la seguridad alimentaria del pueblo dominicano.

A su entender, pensionar a los agrónomos significa abrir las puertas a una nueva generación, traer sangre nueva al sector, dinamizarlo y hacerlo más productivo, pero, sobre todo, hacer justicia, reconocer el trabajo, el sacrificio y la entrega de centenares de hombres y mujeres que dedicaron su vida a producir alimentos, a garantizar la seguridad alimentaria y a servir a su pueblo con honor y compromiso, según afirmó.

Hernández dijo que resolver la situación de los técnicos del Instituto Agrario Dominicano (IAD) es un acto de justicia histórica. "Fueron ellos quienes hicieron posible la reforma agraria dominicana, llevaron paz, justicia social y oportunidades al campo, quienes repartieron más de 11 millones de tareas, beneficiando a más de 150 mil familias rurales. Reconocerlos es reconocer la historia misma de la justicia social en la República Dominicana", concluyó.