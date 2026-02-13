Deterioro vial causa accidentes y daños a vehículos en avenidas clave del Gran Santo Domingo

Este mes hizo un año que esta calle Central, en La Yagüita, fue asfaltada luego de desalojar a familias que ocupaban la acera, y ya tiene tramos destruidos. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El deterioro de algunos tramos en avenidas, calles del Distrito Nacional y municipios de la provincia Santo Domingo generan accidentes, tapones y dificultades para transitar con seguridad, situación que preocupa a conductores.

Uno de esos lugares es la intersección de la avenida Winston Churchill con Charles Sumner. Justo debajo del semáforo de la amplia vía se ha formado un hoyo cuya profundidad permite observar el relleno de tierra.

Muchos conductores que utilizan el elevado son sorprendidos por el hoyo, que, aunque el diámetro no es muy ancho, sí la profundidad de unas 8 pulgadas. Los vehículos impactan dañando neumáticos y el tren delantero.

Tramo peligroso

En la avenida Charles de Gaulle esquina calle Respaldo Idalia, y a la entrada de la tienda Sirena, parte de la carpeta asfáltica desapareció y casi tres metros de la vía está en caliche. Dos filtrantes carecen de tapas y en el lugar se producen choques con frecuencia cuando conductores reducen la velocidad, en ocasiones de manera brusca al encontrarse con la situación.

Te puede interesar Las fuertes lluvias de Melissa afectan al Gran Santo Domingo

Virgilio Aguirre es uno de los afectados. Su carro de concho de la ruta Charles de Gaulle-Sabana Perdida perdió parte de su boomper delantero al impactar en el lugar.

"Yo venía normal pero una yipeta venía muy rápido y tuve que frenar, no me dio tiempo a esquivar y me rompió el boomper. Gracias a Dios no pasó nada ni a mí ni a los pasajeros", cuenta.

Recuerda que desde hace mucho tiempo en ese lugar hay problema porque cuando llueve se forma una laguna, aunque reconoce que ahora ya no tanto como antes por los trabajos que se hicieron en la gestión del alcalde Manuel Jiménez.

En

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/06022026-mal-estado-de-la-av-churchill-con-charles-sumer--luduis-tapia5-b32559c8.jpg Avenida Winston Churchill esquinaCharles Sumner. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIAI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/06022026-av-charles-de-gaulle-en-mal-estado-luduis-tapia5-9519d2e8.jpg Avenida Charles de Gaulle frente a La Sirena, está deterirada desde hace meses. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/06022026-mal-estado-de-la-av-churchill-con-charles-sumer--luduis-tapia-044fa5a5.jpg Aparenta pequeño , pero se trata de un hoyo produndo que daña neumáticos en la Churchil con Charles Sumner. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/06022026-av-charles-de-gaulle-en-mal-estado-luduis-tapia7-c4f4c09f.jpg Filtante edestapado en la Charles de Gaulle. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/06022026--mal-estado-de-la-calle-central-en-el-distrito-nacional-luduis-tapia1-4a0fee47.jpg Calle Central, La Yagüita, Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/06022026-mal-estado-de-la-av-churchill-con-charles-sumer--luduis-tapia8-f51186ff.jpg Otro angulo de un hoyo sin tapa en la Winston Churchill. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/06022026-av-charles-de-gaulle-en-mal-estado-luduis-tapia-19839a30.jpg Avendia Charles de Gaulle. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

En la calle Central, entre la Primera y Espíritu Santo, en el sector La Yagüita, próximo a Los jardines del Norte, la carpeta asfáltica cedió y se han formado hoyos y desniveles. La base no fue lo suficientemente fuerte para soportar el tránsito de camiones pesados que acostumbran transitar por el lugar.

Hace solo un año que el Ministerio de Obras Públicas asfaltó el lugar, luego que la Alcaldía desalojara a familias que ocupan las aceras con pequeñas viviendas.

El presidente de la junta de vecinos del sector, Elías Acosta, informó que han hecho gestiones como visitas y entrega de cartas Ministerio de Obras Públicas para que corrijan la situación y, alegadamente, se asignó a un ingeniero del viceministerio de Mantenimiento Vial, quedaron de ir, pero no lo han hecho.

"Desde noviembre pasado hemos estado solicitándole a ellos la intervención de esa área. Al igual que la que está en la calle de los tanques de la Caasd por el 9, hemos llevado comunicaciones, ya fuimos donde el Fernando Taveras, pero no han resuelto nada", dijo el dirigente comunitario.

Así como estas vías existen otras de gran circulación vehicular que están en malas condiciones y que representan peligro para los conductores.