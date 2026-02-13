Disminuirá la presión de agua este fin de semana por trabajos de la Caasd en la Plaza de la Bandera

Trabajos de interconexión de tubería en la zona de la Plaza de la Bandera, como parte de las adecuaciones para el paso a desnivel que ejecuta el MOPC. ( FUENTE EXTERNA )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó que este fin de semana se realizarán los trabajos finales de interconexión de una tubería de 48 pulgadas en la zona de la Plaza de la Bandera, como parte de las adecuaciones por la construcción del paso a desnivel que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Mediante una nota de prensa de la entidad, el director de la Caasd, Felipe Antonio Suberví, explicó que las labores se desarrollarán desde este viernes 13 hasta las primeras horas del domingo 15 de febrero, periodo en el que podría registrarse una disminución en la presión del servicio de agua potable en varios sectores del Gran Santo Domingo.

Asimismo, aclaró que el suministro no será suspendido, sino que operará con menor presión mientras se realizan los empalmes necesarios.

Avance de la obra

Suberví indicó que estos trabajos buscan garantizar la correcta integración de las redes de distribución y la seguridad operativa del sistema de abastecimiento, además de permitir el avance de la obra vial.

Recordó que recientemente fueron completados los empalmes de las líneas de 16 y 36 pulgadas en el mismo punto.

El funcionario aseguró que, una vez concluidas las labores, las presiones del servicio serán normalizadas y se entregará un mejor caudal a los sectores ubicados al sur de la avenida 27 de Febrero, entre las avenidas Gregorio Luperón y Núñez de Cáceres hasta la George Washington.