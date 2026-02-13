Sorprendidos están moradores de los distintos sectores de los municipios Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos que utilizan la marginal debajo de la línea 2C del metro debido a los cambios, que han generado confusión, caos vehicular y el aumento de siniestros viales.

La vía de unos 6.5 kilómetros ya terminados, solo tiene señalética en dirección oeste-este, por lo que no se podrá transitar desde el kilómetro 9 hasta Los Alcarrizos.

Explicaron que antes una de las tres vías en construcción se podía transitar de este a oeste, pero ahora está prohibido, sin embargo, muchos conductores las siguen utilizado como antes, lo que genera accidentes de tránsito.

Te puede interesar Confusión vial y señalización deficiente generan accidentes en la marginal de la Autopista Duarte

Motoconchistas y conductores denunciaron que con los cambios se ha generado confusión, especialmente en intersecciones críticas como la entrada hacia Los Alcarrizos y el sector La Ciénaga.

Decenas de conductores residentes en barrios y residenciales en la margen sur de la marginal utilizan la nueva vía como tránsito local. "Ahí obligatoriamente tienen que poner un semáforo, porque ha habido demasiados accidentes. Si dejan la vía solo en una dirección, va a haber más choques", expresó un hombre que se identificó como Rodríguez.

Los trabajadores del transporte indicaron que el cambio obliga a los conductores a desplazarse al retorno, unos 500 metros hasta el túnel del kilometro 13 y medio para poder cambiar de dirección, lo que genera largos recorridos, congestionamientos y maniobras indebidas.



Caos vehicular

Michael Yunet, otro motorista consultado, calificó la situación como "una carnicería", señalando que a diario se producen accidentes entre vehículos y motocicletas por la confusión generada por la nueva señalización. "En la tarde esto se vuelve un solo tapón. Se hace un nudo que nadie puede resolver", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/rechazan-marginal-de-la-autopista-duarte-de-una-sola-via-12-ae474a00.jpg Los residentes de la zona exigen que uno de los tres carriles sea en dirección este-oeste. (DIARIO LIBRE/ STEVEN CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/rechazan-marginal-de-la-autopista-duarte-de-una-sola-via-4-398ae0fc.jpg Todas las señaléticas indican circulación solo hacia el kilómetro 9. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL) ‹ >

Los denunciantes sostienen que muchos conductores continúan transitando en dirección contraria, ya sea por desconocimiento o para evitar largos desvíos, aumentando el riesgo de colisiones frontales.

Los motoconchistas hacen un llamado a las autoridades competentes para que revisen la medida, evalúen la posibilidad de restablecer el doble sentido en algunos tramos o instalen semáforos en puntos estratégicos, a fin de prevenir más accidentes y mejorar la seguridad vial en la zona.

Agilidad del tránsito

La marginal fue construida para reducir los tapones que se forman en la autopista Duarte desde la entrada de Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9. Es parte de la mejoría que busca el Gobierno para junto a la línea 2C del metro hacer más ágil la entrada al Distrito Nacional.

El trayecto está concluido desde la estación Pablo Adón, en la entrada de Los Alcarrizos, hasta la calle Isabel Aguiar en el kilómetro 9 y medio.

Falta por acondicionar unos 600 metros hacia el kilómetro 9, en donde se trabaja en el acordonamiento del terreno. Es uno de los puntos más crítico debido a la complejidad del terreno.

Inauguración junto a línea 2C Se tiene pautado que la marginal sea inaugurada por el presidente Luis Abinader conjuntamente con la extensión 2C del Metro de Santo Domingo el próximo 24 de este mes. Se trata de un trayecto de poco menos de 7 km desde la entrada de Los Alcarrizos a la Isabel Aguiar.