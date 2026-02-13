El nuevo Corredor Independencia operará con tarifa integrada al Metro de Santo Domingo

El corredor cuenta con una extensión de 18 kilómetros y dispone de 82 paradas señalizadas. El trayecto está diseñado para alimentar el sistema masivo de transporte, teniendo como punto de enlace clave la estación Centro de los Héroes del Metro de Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader encabezó el lanzamiento del Corredor Independencia, un componente estratégico del Sistema Integrado de Transporte (SIT) que marca un hito en la movilidad urbana al introducir un piloto de tarifa integrada con el Metro de Santo Domingo.

Esta medida busca facilitar la conexión entre distintos modos de transporte, permitiendo a los ciudadanos desplazarse de manera más rápida y económica.

Integración tarifaria y transbordos gratuitos

La principal novedad de este servicio es la interconexión financiera y operativa con la red del Metro. Gracias a esta iniciativa, los usuarios que utilicen los autobuses del corredor podrán realizar trasbordos sin costo adicional en las estaciones del Metro que han sido habilitadas para este fin.

El funcionamiento del sistema bajo esta modalidad se basa en tres pilares:

Tarifa Única: El costo del pasaje se ha establecido en 35 pesos.

Pago Electrónico Obligatorio: Para que el beneficio del transbordo sea efectivo, el pago debe realizarse exclusivamente a través de medios electrónicos, como tarjetas de transporte o dispositivos habilitados.

Ahorro directo al ciudadano: Se estima que la integración tarifaria permitirá un ahorro de hasta 60 pesos por cada viaje para muchos de los usuarios que anteriormente debían pagar pasajes por separado.

Conectividad estratégica y operatividad

El corredor cuenta con una extensión de 18 kilómetros y dispone de 82 paradas señalizadas. El trayecto está diseñado para alimentar el sistema masivo de transporte, teniendo como punto de enlace clave la estación Centro de los Héroes del Metro de Santo Domingo, donde los pasajeros podrán realizar el cambio de transporte de manera fluida.

El director del Intrant, Milton Morrison, destacó que esta infraestructura permitirá, por ejemplo, que un ciudadano viaje desde Quitasueño hasta Villa Mella utilizando ambos sistemas (autobús y metro) con una tarifa baja y unificada.

Para garantizar la eficiencia, el servicio operará con 68 autobuses nuevos (con capacidad para 90 pasajeros) en un horario de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., con frecuencias de salida de entre 5 a 7 minutos.

El alcance de la nueva línea

Con la implementación de este cuarto corredor, el gobierno busca beneficiar a más de 40,000 dominicanos diariamente.

El proyecto no solo se enfoca en la tecnología y la infraestructura, sino también en la dignificación del transporte, contando con la supervisión operativa mediante GPS desde un centro de control para asegurar la puntualidad y calidad del servicio.

Este lanzamiento se suma a otras iniciativas de movilidad del "Gobierno del Cambio", como el teleférico, el monorriel y la expansión de las líneas del metro, consolidando una red de transporte moderna, sostenible y transparente.