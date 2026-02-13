Ito Bisonó supervisa renovación de la Calle del Sol tras reclamos de comerciantes en Santiago

Ito Bisonó ofrece declaraciones a la prensa sobre el avance de la intervención y las medidas adoptadas tras las quejas de comerciantes. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

En medio de las quejas de comerciantes por el impacto de la renovación urbana que se ejecuta en la Calle del Sol, una de las principales vías del centro histórico de Santiago de los Caballeros, el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor Ito Bisonó, realizó este viernes un recorrido de supervisión por los trabajos de renovación que se ejecutan en la zona.

La obra que forma parte de un proceso de transformación del casco urbano, incluye soterrado de cableado eléctrico y de telecomunicaciones, colocación de adoquines, modernización del sistema de iluminación y reorganización del espacio para priorizar el tránsito peatonal.

Durante el recorrido, en el que participaron ingenieros, empresarios y autoridades locales, el funcionario aseguró que el Gobierno busca concluir los trabajos en el menor tiempo posible, aunque evitó establecer una fecha definitiva de entrega.

"Sabemos el impacto que ha tenido en el comercio de la zona y por eso trabajamos para acortar los tiempos, pero sin comprometer la calidad", expresó Bisonó, al indicar que el seguimiento responde a instrucciones del presidente Luis Abinader.

El ministro explicó que las lluvias han incidido en el ritmo de ejecución, pero afirmó que no existen retrasos administrativos ni financieros en el proyecto. De mantenerse condiciones favorables, estimó que hacia finales de marzo podría estar avanzado el adoquinado de las dos cuadras actualmente intervenidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/whatsapp-image-2026-02-13-at-10749-pm-61cd02b7.jpeg Trabajos de remozamiento en la Calle del Sol muestran avances en la infraestructura, con brigadas y equipos operando en la zona intervenida. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Intervención

Según lo explicado por las autoridades, el modelo aplicado en tramos ya concluidos servirá de referencia para esta etapa, con el propósito de mantener uniformidad en el diseño y los estándares de calidad.

El proyecto contempla además la incorporación de mobiliario urbano, áreas verdes y mejoras estéticas en fachadas comerciales, como parte de un concepto de calle de uso mixto que combine actividad económica con espacios peatonales más amplios y ordenados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/whatsapp-image-2026-02-13-at-10747-pm-1-e2086b91.jpeg El ministro Ito Bisonó recorre los trabajos de renovación de la Calle del Sol durante una visita de supervisión en Santiago. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Impacto en el comercio

Mientras avanzan los trabajos de renovación en la Calle del Sol, comerciantes del entorno han manifestado inquietudes por la reducción del flujo de clientes y las limitaciones de acceso a los establecimientos.

El Ministerio de Vivienda indicó que el seguimiento será permanente hasta concluir la intervención, considerada una de las principales apuestas de modernización del centro histórico de Santiago.