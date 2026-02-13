La CNTU muestra autobús eléctrico de transporte público; pasaje costará 35 pesos

Autobus electrico que se estara utilizando en la nueva ruta. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

La Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) presentó este viernes dos nuevos autobuses eléctricos de transporte público, los cuales estarán operando en el corredor Kennedy en horario de 11:00 pm a 5:00 am, a un precio de 35 pesos.

La ruta recorrerá todo el tramo que va desde la Duarte con París hasta el kilómetro 28 de la autopista Duarte. Los buses tienen capacidad máxima de 18 a 20 pasajeros.

El presidente de la CNTU, William Pérez Figuereo, resaltó el aporte que a su juicio están realizando al país.

"Yo pienso que el aporte que hacemos al país es muy significativo y lo ha manifestado la gente a través de los diversos comentarios que han hecho", dijo.

Hablando sobre la meta que persiguen afirmó: "La gente tiene que saber que la meta de esto es ayudar a nuestros pueblos a que puedan montarse en un transporte barato".

¿Conflictos por la ruta?

Pérez Figuereo señalo que "el día está cubierto por otros transportistas y por compañeros de nosotros, por lo tanto, hemos concluido que la necesidad existe es en el horario nocturno por esta razón es que este servicio básicamente está dedicado a esa gente que no encuentra manera de transportarse durante las noches".

Resaltó que tienen un cuerpo de seguridad que circula por las noches y también que cada chofer será acompañado por su esposa y que ellos no exigen a sus choferes que trabajen de día, sino que aprovechen el día para dormir y así no estar agotados durante las noches.

Dijo que "en vez de pagar 45 pesos van a pagar solo 35, 10 pesos menos porque no gastamos gasolina".

Pérez Figuereo destacó que si bien es cierto que la inversión es privada siempre han recibido ayuda de las autoridades y le agradeció a la Dirección Nacional de la Policía, al Ministerio de Defensa, al Intrant, a la Digesset y a otras entidades estatales que han colaborado para el logro que hoy presentan.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/0c737e80-b93f-49ce-88b7-0fa2d9191c8e-caad658e.jpg Interior del bus (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Beneficios de los autos eléctricos

"No tenemos que pagar ni un peso en aceite, ni en lubricante, ni en ningún tipo de insumo, ni en combustible", dijo Pérez Figuereo al destacar las ventajas de costo de los vehículos eléctrico.

Dijo "tenemos un ahorro diario de más de 2,500 pesos de gastos operacionales, entonces todo esto se traduce en una ayuda para el pueblo dominicano". También resalto que este tipo de vehículos no maltratan el medio ambiente, ya que no emite ningún tipo de contaminación.

Charlie Sánchez, gerente general de Zero EmisiónRD, recalcó que "lo bueno de los autobuses eléctricos es que cuando ya tú lo empiezas a usar, a diferencia de los de combustibles, no contaminas absolutamente nada".

"Con respecto a las plantas que se utilizan para cargar los autobuses, éstas van a contaminar independiente utilices los autos eléctricos o no, lo importante aquí es que a la hora de transportarse la gente, no se está emitiendo ninguna contaminación", comentó.

Inversores del proyecto

Pérez Figuereo dijo que la inversión "es completamente privada, es una iniciativa del CNTU en conjunto con Zero EmisiónRD. Tenemos una alianza estratégica con las unidades de Cero Emisión".