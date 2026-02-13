El Concejo de Regidores de Santo Domingo Oeste solicitó a la Contraloría General de la República realizar una investigación sobre las supuestas irregularidades que comete el alcalde Francisco Peña con los recursos consignados en el presupuesto municipal.

En rueda de prensa, 12 de los 15 regidores de los partidos Revolucionario Dominicano, de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo expresaron su preocupación por la forma como el alcalde maneja los recursos de la Alcaldía.

"El propósito de esta posición es garantizar la legalidad, la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos", expresó Johan Herrera, presidente del Concejo.

Sostuvo que ha habido un mal manejo de fondos y citó el caso de una transferencia del presupuesto a una cuenta para gastos de personal por valor de 10 millones de pesos, que supuestamente fueron utilizados supuestamente para pagar la nómina de los empleados.

Manifestó que no se entiende por qué había que hacer eso si los recursos de la nómina están consignados en el presupuesto.

Herrera explicó que el 31 de diciembre de 2025 fue aprobado el presupuesto municipal correspondiente al año 2026 por un monto de 1,549,550,000 pesos. De ese total, 464,865,000 pesos fueron destinados al pago de nómina, equivalente al 30 % del presupuesto general.

Sin embargo, el 2 de febrero de 2026 el alcalde Francisco Peña sometió ante el Concejo una propuesta de modificación presupuestaria para transferir 10 millones de pesos desde la cuenta de inversión hacia la cuenta de personal, con el propósito de cubrir compromisos salariales.

Los regidores sostienen que dicha solicitud contraviene el artículo 21 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, modificado por la Ley 75-25, el cual prohíbe la reducción de partidas destinadas a inversión.

Defienden supervisión

De su lado, el regidor Jorge Luis Pérez, de la Fuerza del Pueblo, afirmó que la función del Concejo es velar por el manejo adecuado de los fondos municipales y cuestionó el destino de recursos previamente asignados, incluyendo partidas extraordinarias recibidas por la Alcaldía.

Los representantes municipales reiteraron que su actuación cuenta con el respaldo de regidores de las distintas organizaciones políticas representadas en el Concejo y que, de ser necesario, procederán por las vías legales correspondientes.

La versión de la Alcaldía

La Alcaldía de Santo Domingo Oeste aclaró que las recientes reasignaciones y movimientos de fondos entre cuentas municipales responden a disposiciones legales y procedimientos administrativos establecidos en la Ley de Municipios, rechazando además señalamientos de presunta malversación de fondos.

De acuerdo con el cabildo, tras la entrada en vigencia de la nueva legislación municipal aprobada el año pasado, los alcaldes propusieron la unificación de las cuentas de inversión y servicios. Sin embargo, la variación en los porcentajes de distribución no se aplicó como originalmente se había planteado.

Según la versión oficial, este año la Alcaldía de Santo Domingo Oeste habría realizado la distribución presupuestaria conforme a lo establecido en la ley, a diferencia de otras demarcaciones que continuaron operando bajo el esquema anterior.

Las autoridades municipales indicaron que, en el caso específico del pago del servicio de recogida de basura, fue necesario realizar movimientos desde la cuenta de nómina, proceso que,aseguran, se hizo conforme al artículo 340 de la normativa vigente, el cual permite realizar ciertas excepciones con la debida solicitud al Concejo de Regidores.

Señalaron que fondos extraordinarios asignados por el Gobierno Central tras la tormenta ocurrida en noviembre pasado fueron notificados al Concejo una semana después de su ingreso a las cuentas municipales. No obstante, sostienen que la reestimación correspondiente no fue realizada en el momento oportuno.

La Alcaldía también afirmó que trimestralmente se remite al Concejo de Regidores la ejecución presupuestaria detallada, como parte de los mecanismos de transparencia y fiscalización.

En relación con obras pendientes, se mencionó la continuidad de proyectos iniciados en la gestión anterior, como la construcción de funerarias y un play de fútbol. Para estos fines, se gestionaron fondos adicionales que fueron desembolsados en enero, aunque, según la versión ofrecida, aún no han sido reestimados por el órgano correspondiente, lo que podría retrasar su ejecución.

Las autoridades municipales calificaron como "grave" que se hagan señalamientos públicos de malversación sin pruebas, argumentando que tales acusaciones afectan la imagen institucional y la figura del alcalde.

Finalmente, indicaron que trabajan en la recopilación de documentación y fechas específicas para sustentar formalmente cada uno de los procesos cuestionados, y reiteraron su disposición de mantener la transparencia y el cumplimiento estricto de la ley.