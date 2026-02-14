La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) realizó en la mañana de este sábado las pruebas finales de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, utilizando vagones de trenes en las vías.

En un audiovisual se observa la simulación de carga real utilizando sacos pesados para representar el peso de personas.

Las vistas aéreas muestran como el medio de transporte se desplaza sin contratiempos, en las pruebas que forma parte de las evaluaciones técnicas previas a su entrada en funcionamiento.

La Línea 2C del Metro de Santo Domingo unirá al sector de Los Alcarrizos con el kilómetro 9 de la autopista Duarte, y en un principio tiene previsto aportar de un nuevo sistema de transporte a más de 100,000 usuarios.

Tiene cinco estaciones, algunas ya totalmente finalizadas y otras a las que solo les faltan detalles. La primera estación, ubicada en la entrada de Los Alcarrizos, es la Pablo Adón; la Freddy Gatón Arce, está en el kilómetro 14 de la autopista Duarte; en la estación 27 de Febrero se unen la prolongación 27 de Febrero con la autopista Duarte en el kilómetro 13.

Inauguración

El presidente Luis Abinader anunció, el pasado martes 10 de febrero, que esta línea del metro será inaugurada y puesta en funcionamiento el próximo 24 de febrero.

El mandatario aseguró que este medio de transporte es seguro y dijo que él mismo será el primero en abordarlo.

Abinader informó además que desde el día de inauguración hasta la Semana Santa el servicio será gratuito, en esa nueva línea.

Indicó que será un periodo de servicio operacional que se ofrecerá a los residentes en Santo Domingo Oeste.