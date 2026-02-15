×
En Cancino Adentro construyen un puente improvisado por cuarta vez

El paso es utilizado por residentes para cruzar un tramo del río Ozama

  • Paola Wisky - Twitter
Expandir imagen
En Cancino Adentro construyen un puente improvisado por cuarta vez
Un hombre camina por el puente improvisado en Cancino Adentro, Santo Domingo Este. (LUDUIS TAPIA)

La "inacción de las autoridades" motivó a transportistas y comunitarios a construir, por cuarta vez, un puente improvisado sobre un tramo del río Ozama, a fin de que residentes de los sectores Cancino Adentro y El Tamarindo, en Santo Domingo Este, puedan cruzar y dirigirse a sus respectivos destinos.

El puente se encuentra próximo a la sede de la Asociación de Propietarios de Guaguas de Cancino Adentro (Asoproguacade), agrupación que ha utilizado desde metal hasta troncos de palma para construir el paso.

 "Hemos colocado el puente como en cuatro ocasiones; en esta ocasión lo colocamos con palmas porque estábamos esperando la promesa del alcalde Dio Astacio. Todos los que han venido han hecho promesas de construir", indicó Germán Abad, secretario de Asoproguacade.

Indicó que la falta de un paso sobre el río "nos afecta porque por ahí pasan pasajeros, estudiantes y profesoras; diariamente pasan unas 100 personas. Entonces optamos por poner esas dos palmas, hasta nuevo aviso". 

Expandir imagen
Cuando la estructura no está se utilizan yolas para cruzar por 25 o 50 pesos. 
Cuando la estructura no está se utilizan yolas para cruzar por 25 o 50 pesos. (LUDUIS TAPIA)
Expandir imagen
Las crecidas han destruido en el pasado otros pasos construidos en la zona. 
Las crecidas han destruido en el pasado otros pasos construidos en la zona. (LUDUIS TAPIA)

    Explicó que en otras oportunidades utilizaban metal de guaguas para el puente; sin embargo, estas estructuras eran destruidas por las crecidas del río. "No tenemos los recursos suficientes para comprar los materiales", sostuvo.

    Aunque prefiere utilizar una ruta más larga para llegar a su lugar de trabajo, en la avenida Charles de Gaulle, Angelina Matos decidió utilizar el puente improvisado para acceder de manera más rápida al transporte que debe tomar.

    Impacto del puente improvisado en la comunidad y testimonios

    Expandir imagen
    Germán Abad, secretario de la Asociación de Propietarios de Guaguas de Cancino Adentro (Asoproguacade
    Germán Abad, secretario de la Asociación de Propietarios de Guaguas de Cancino Adentro (Asoproguacade (LUDUIS TAPIA)
    Expandir imagen
    Infografía
    (LUDUIS TAPIA )

      Al ser consultada sobre si el puente es transitado por muchas personas, asegura: "Eso depende, porque hay mucha gente que coge esta guagua para ir a trabajar o al mercado".

      • La joven añade que, previo a la instalación del puente, los lugareños utilizaban los servicios de personas que los cruzaban en yola al otro lado por 25 o 50 pesos.
      • En cada extremo del puente se observan dos estructuras de cemento y varillas sin concluir. De acuerdo con choferes de Asoproguacade, la obra fue iniciada en la gestión de Juan de los Santos y quedó inconclusa tras la muerte del edil, en 2015.

      "La última vez que vinieron las autoridades dijeron que el puente había que hacerlo alto; tenían hasta una caseta con materiales y se la llevaron", explicó Esteban de Jesús.

      Abad indicó que comunidades aledañas con la misma situación han tenido mejor suerte, ya que entidades del sector privado han colaborado con la construcción de puentes, al tiempo que pidió la intervención de la Alcaldía de Santo Domingo Este para concretar una estructura que permita el paso entre los residentes de ambos sectores.

      Egresada de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Ha participado como colaboradora en programas radiales y como periodista en El Nuevo Diario y Diario Libre.