La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) puso en funcionamiento una tubería de 48 pulgadas que fue reubicada para facilitar la construcción del túnel en la intersección de las avenidas Luperón y 27 de Febrero, en la Plaza de la Bandera, en el Distrito Nacional.

El director de la institución, Felipe Suberví (Fellito), acudió desde tempranas horas de este domingo al lugar para supervisar los trabajos y comprobar que se ejecutaran conforme a los lineamientos técnicos establecidos.

La intervención se realizó en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con el objetivo de agilizar el avance de la solución vial que desarrolla el Gobierno en esa zona estratégica del Distrito Nacional.

Suberví explicó que, además de la tubería principal de 48 pulgadas, también fueron reubicadas e interconectadas líneas de 16 y 36 pulgadas. Estos trabajos permitirán incrementar la presión y el caudal del servicio de agua potable, impactando de manera positiva a más de 30 sectores y beneficiando a unas 300 mil personas.

Sectores beneficiados

Entre las comunidades favorecidas figuran Coplan, Costa Criolla, Costa Verde, Costa Azul, Atlántida, Nordesa III, Mar Azul, Dominicanos Ausentes, Feria Ganadera, 30 de Mayo, El Caliche, Los Arrecifes, Las Antillas, Costa Brava, Pradera Verde, Los Cacicazgos.

También el Residencial José Contreras, Sandra I y II, Atalaya, 16 de Agosto, El Pedregal, Gacela, Urbanización Aesa, Invi, Costa Caribe, Miramar, Lotería, Urbanización Tropical, Alfimar, Jardines del Sur, Luz Consuelo, Muelle Haina Oriental y Manresa.

En esta parte del túnel también se hizo un trabajo de reubicación de tuberías para agua potable. El trabajo en la Luperón con 27 de Febrero es complejo para el sistema de agua potable de la Caasd. Ahora los sectores de la parte sur de la 27 de Febrero tendrán agua con mayor presión.

"Además de apoyar al Ministerio de Obras Públicas para agilizar los trabajos que ejecuta el Gobierno en las inmediaciones de la Plaza de la Bandera, aprovechamos para fortalecer la capacidad operativa y mejorar la integración de las redes de distribución de agua potable", dijo el funcionario.

Con esta acción, la Caasd continúa avanzando en su plan de modernización de infraestructura y mejora continua del suministro de agua potable en el Distrito Nacional.