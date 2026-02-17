Familias del Residencial Gazcue, en la avenida Bolívar casi esquina Benito Monción, Distrito Nacional, denunciaron el abandono de un solar contiguo que, según explican, se ha convertido en un foco de insalubridad y peligro.

Víctor Hoepelman, administrador del residencial, explicó que la falta de limpieza del terreno ha generado daños a la cisterna del complejo habitacional, debido a las raíces de árboles de gran tamaño que han penetrado la estructura, ocasionando grietas y constantes reparaciones.

"Ese solar no está siendo atendido. Las matas grandes nos están rompiendo la cisterna y tenemos que repararla a cada rato", afirmó Hoepelman.

Además, denunció la proliferación de ratones y culebras, algunas de gran tamaño, que han llegado incluso a ingresar al patio del residencial. Indicó que el vigilante del lugar se ve obligado con frecuencia a eliminar pequeñas serpientes que caen desde la vegetación del solar.

"Estamos hablando de personas adultas mayores. Una culebra dentro del residencial es un riesgo muy serio", expresó con preocupación.

El administrador aseguró haber realizado múltiples llamados tanto al Ayuntamiento del Distrito Nacional como al Ministerio de Medio Ambiente, incluso mediante comunicaciones enviadas por WhatsApp, sin obtener respuesta concreta. Según explicó, ambas instituciones se remiten la responsabilidad una a la otra.

Hoepelman llamó a las autoridades y a los propietarios del solar, que supuestamente es propiedad de un conocido empresario para que se conduelan de la situación y procedan a la limpieza y poda de los árboles que afectan la calidad de vida de los residentes.

"Solo pedimos conciencia y acción. Somos ciudadanos y merecemos vivir en un entorno seguro y limpio", concluyó.

Frente al solar han improvisado un vertedero. (DIARIO LIBRRE/LUDUIS TAPIA) Los ratones se alimentan de la basura. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) Las raíces de los grandes árboles cruzan a la propiedad de los residentes y dañan la cisterna. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) Los vecinos han reportado el caso a la Alcaldía y a Medio Ambiente, pero no se resuelve el problema. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Víctor Hoepelman, administrador del residencial. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

También basura

Por otro lado, el dirigente comunitario también solicitó la colocación de contenedores de basura en la zona, ya que supuestamente personas de otros sectores depositan desechos en el área, agravando el problema.

Destacó que esta vía es transitada por visitantes y autoridades, incluido el presidente de la República, lo que proyecta una imagen negativa del entorno urbano.