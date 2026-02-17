Pago sin contacto en el Metro de Santo Domingo: ¿por dónde se sale?

En los accesos se han colocado avisos en el piso que indican que el carril está destinado al pago con tarjetas bancarias, como parte de un plan piloto dentro de la tarifa integrada que incluye el Metro de Santo Domingo, autobuses y el teleférico. ( HENRY HIDALGO. )

La reciente habilitación del pago sin contacto en el Metro de Santo Domingo comenzó a utilizarse por usuarios que ingresan al sistema con tarjetas bancarias o billeteras digitales, sin necesidad de la tarjeta recargable tradicional. Sin embargo, la modalidad aún presenta vacíos operativos que generan confusión al momento de completar el recorrido.

A diferencia de la tarjeta física del Metro, que se valida tanto en la entrada como en la salida, el pago sin contacto funciona únicamente como mecanismo de cobro al ingresar.

Usuarios que utilizan este método no encuentran un procedimiento claro para validar la salida, debido a que los torniquetes continúan diseñados para la lógica anterior.

Desafíos operativos y necesidad de mejoras en el sistema

En los accesos se han colocado avisos en el piso que indican que el carril está destinado al pago con tarjetas bancarias, como parte de un plan piloto. No obstante, la señalización está ubicada a nivel del suelo y centrada en el medio de pago, sin explicar el funcionamiento dentro del sistema ni el flujo de salida.

Durante la operación se observó que numerosos usuarios no se detenían a leerla e intentaban acceder con la tarjeta habitual del Metro, lo que obligaba a recibir orientación directa del personal.

En estaciones donde ya se observa el uso del nuevo sistema, empleados de asistencia indicaron que la modalidad es reciente y que aún no cuentan con orientaciones precisas sobre cómo manejar estos casos, lo que ha llevado a canalizar salidas por accesos alternos.

La incorporación del pago sin contacto apunta a modernizar el acceso al transporte, pero su aplicación parcial evidencia la necesidad de ajustes técnicos, señalización más visible y capacitación operativa para garantizar una experiencia de viaje coherente con la nueva forma de pago.