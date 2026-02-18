×
Inician obras provisionales para transformar el vertedero de Duquesa

Medio Ambiente dice que avanza en la fase inicial para el cierre técnico del vertedero de Duquesa

Inician obras provisionales para transformar el vertedero de Duquesa
El vertedero de Duquesa ha sido iontrevenido en varias ocasiones. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que se encuentra en la fase de habilitación de servicios básicos para dar continuidad al proceso de cierre técnico del vertedero de Duquesa.

La institución, a través del Viceministerio de Gestión Ambiental, explicó que estos trabajos forman parte de las acciones iniciales contempladas dentro del cronograma establecido para la transformación del lugar.

Tras la realización del primer picazo, el pasado miércoles, las autoridades dieron inicio formal a la etapa de obras provisionales del proyecto. Esta fase incluye la adecuación de infraestructuras temporales para garantizar el correcto desarrollo de las labores operativas y técnicas en el terreno.

Construcciones provisionales

Entre las facilidades que actualmente se instalan figuran baños portátiles, áreas de almacenamiento de materiales, un furgón acondicionado como oficina operativa y una caseta de seguridad.

  • Estas estructuras permitirán coordinar los trabajos de campo y asegurar condiciones adecuadas para el personal involucrado.

El Viceministerio de Gestión Ambiental indicó que las acciones avanzan conforme a lo planificado y reiteró el compromiso institucional de impulsar un proceso ordenado, responsable y sostenible que contribuya a mejorar la gestión de residuos y el impacto ambiental en la zona.

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 