A partir del 2 de marzo comenzarán a emitir la nueva licencia de conducir

La nueva licencia de conducir sustituye el modelo vigente tras 20 años y será emitida por el Consorcio Mobility ID. ( ARCHIVO. )

A partir del lunes 2 de marzo comenzará la emisión al público general de la nueva licencia de conducir, como parte del proceso de modernización que ejecuta el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT. En ese sentido el presidente Luis Abinader recibirá su nueva licencia el 26 de febrero.

La nueva licencia sustituye el modelo vigente tras 20 años y será emitida por el Consorcio Mobility ID, empresa ganadora de la licitación. El documento incorpora mejoras de seguridad alineadas con estándares internacionales, conforme al estándar ISO/IEC 18013-5.

El Intrant informó que la cobertura del servicio se ampliará de 14 a 32 demarcaciones, que incluyen las 31 provincias y el Distrito Nacional. En el exterior, el servicio aumentará de 5 a 10 consulados en una expansión gradual que concluirá en los próximos dos meses.

Transición

Desde el 23 de febrero se ejecuta la transición hacia el nuevo modelo operativo, que incluye el cambio de suplidor, la habilitación de nuevas sedes de atención y ajustes de procesos para elevar la capacidad del sistema y asegurar la continuidad del servicio.

Como parte del despliegue, los días 23, 24, 25 y 26 de febrero se estará operando, emitiendo y renovando licencias exclusivamente al sector choferil público y privado, incluyendo al sector de transporte de masas, con el objetivo de facilitar el acceso, reducir tiempos y fortalecer el orden y la trazabilidad del proceso.

En la primera fase, el servicio estará disponible para el público en general en las siguientes oficinas a partir del lunes 2 de marzo del presente año.

Dónde podrás obtenerla desde el 2 de marzo

En el Gran Santo Domingo:

· Multicentro Churchill

· Blue Mall

· Punto GOB Sambil

· Punto GOB Megacentro

· Punto GOB Occidental Mall

· San Cristóbal, Punto GOB

· Ministerio de Defensa

En el interior:

· Azua

· Barahona

· San Francisco de Macorís

· Higüey

· La Romana

· La Vega

· Nagua

· Bonao

· Puerto Plata

· San Juan

· Santiago

· Valverde

En el exterior, primera fase:

· Miami

· Nueva York

· Filadelfia

· Boston

· Madrid

El Intrant exhortó a los conductores a verificar la vigencia de su licencia y acudir a las oficinas habilitadas para su emisión o renovación. La institución indicó que el nuevo sistema permitirá integrar de forma progresiva a más de 1 millón de motociclistas que actualmente no cuentan con el documento.

II FASE: (en los próximos 2 meses)

Locales Nacionales:

- San Cristóbal

- Monte Cristi

- Espaillat

- Dajabón

- Elías Piña

- Santiago Rodríguez

- Monte Plata

- Independencia

- Pedernales

- Monseñor Nouel

- Sánchez Ramírez

- San Pedro de Macorís

- San José de Ocoa

- El Seibo

- Salcedo

- Samaná

- Hato Mayor

- Bahoruco

-

Exterior (Consulados segunda Fase)

- New Jersey

- España / Barcelona

- Puerto Rico

- Bélgica, Bruselas

- Zurich, Suiza

*Puntos GOB:*

- Expreso - Santo Domingo Este

- Santiago

- Santo Domingo Norte - Colina Centro