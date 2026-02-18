Si tu licencia está vigente, no requiere renovación ante el nuevo modelo del Intrant

Un ciudadano recibe su licencia de conducir en una caja del Intrant. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección de Comunicaciones del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) aclaró este miércoles que los conductores cuya licencia se encuentre vigente no tendrán que renovarla con motivo de la entrada en circulación del nuevo documento oficial.

La entidad precisó a Diario Libre que la nueva licencia de conducir no tendrá un costo distinto al actual y que solo deberán realizar el proceso de renovación quienes tengan su documento vencido o próximo a vencerse.

En los casos de licencias que expiren en los días cercanos al 2 de marzo, fecha en que iniciará la emisión al público general, los conductores pueden acudir desde ya a los centros correspondientes para iniciar el trámite y recibirán el nuevo formato a partir de esa fecha.

Lanzamiento oficial

El lanzamiento oficial del nuevo documento está previsto para el 26 de febrero, cuando el presidente Luis Abinader reciba su nueva licencia. Ese día, indicó el Intrant, se ofrecerán más detalles sobre el diseño y las características del plástico.

Señaló que el servicio continuará operando con normalidad durante el proceso de transición.

La nueva licencia sustituirá el modelo vigente tras 20 años y será emitida por el Consorcio Mobility ID, empresa ganadora de la licitación. Según el Intrant, la transición no representará costo alguno para el Estado y permitirá que el Gobierno recupere el control soberano de la base de datos del sistema.

El documento incorporará mejoras de seguridad alineadas con estándares internacionales, conforme a la norma ISO/IEC 18013-5, y estará homologado por países desarrollados.

Prioridad al sector choferil

La institución explicó que desde el 23 de febrero se ejecuta la transición hacia el nuevo modelo operativo, que incluye cambio de suplidor, habilitación de nuevas sedes y ajustes de procesos para aumentar la capacidad y garantizar la continuidad del servicio.

Como parte del despliegue, los días 23, 24, 25 y 26 de febrero se estará operando exclusivamente para el sector choferil público y privado, incluido el transporte de masas, con el objetivo de facilitar el acceso y reducir tiempos de espera.

Además, el Intrant informó que la cobertura del servicio se ampliará de 14 a 32 demarcaciones, abarcando las 31 provincias y el Distrito Nacional. En el exterior, el servicio pasará de cinco a diez consulados en una expansión gradual que concluirá en los próximos dos meses.

Además, sostuvo que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) también ha recibido lineamientos para aplicar un período de gracia en la fiscalización a quienes tengan su licencia próxima a vencer, como parte de las medidas para facilitar la transición al nuevo sistema.

