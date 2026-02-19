Cerrarán tramo del Malecón este viernes por desfile del Carnaval del Distrito Nacional

El desfile, organizado junto a la Unión de Carnavaleros del Distrito Nacional (UCADI), estará dedicado al doctor José Guillermo Mieses "Pepe". ( FUENTE EXTERNA )

La Alcaldía del Distrito Nacional informó este jueves que, a partir del viernes, desde las 4:00 de la tarde será cerrado un tramo del Malecón de Santo Domingo debido al montaje del Carnaval del Distrito Nacional.

El cabildo explicó que el cierre abarcará la avenida George Washington, en el tramo comprendido entre la calle Pasteur y la Palo Hincado, como parte de los preparativos para el tradicional desfile que se celebrará el domingo 22 de febrero, a partir de las 3:00 de la tarde.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/whatsapp-image-2026-02-19-at-180923-4a73d4b7.jpeg Las rutas alternas. (FUENTE EXTERNA)

Mientras permanezca la restricción vehicular, la alcaldía recomendó a los conductores utilizar como rutas alternas las avenidas Independencia y Simón Bolívar.

Comparsas y personajes individuales

Más de 70 comparsas y personajes individuales participarán en el evento, que contará además con un concierto de cierre en el que actuarán los merengueros Toño Rosario, Omega, Jandy Ventura, Sexappeal y Steffany Constanza.

El desfile, organizado junto a la Unión de Carnavaleros del Distrito Nacional (UCADI), estará dedicado al doctor José Guillermo Mieses "Pepe", reconocido médico, deportista y folclorista, fundador de la comparsa Los Leones del Diablo, ganadora de múltiples premios nacionales.

Rey y reina del carnaval

La entidad municipal indicó que Francisco Taveras Benítez ostenta la corona de Rey del Carnaval, tras una trayectoria vinculada a esta tradición desde los cinco años.

Fundó la comparsa Los Diablos de Franciquito, que posteriormente pasó a llamarse Los Cachos de Villa Francisca.

En tanto, Santa Valdez fue coronada como Reina del Carnaval, en reconocimiento a sus aportes a esta manifestación cultural.

Desde 2006 ha participado en diversas comparsas y fundó Sangre Africana, representando a Los Pinos de Guachupita, agrupación con la que ha obtenido al menos 15 premios en el desfile del DN.