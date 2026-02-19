El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) inició trabajos de reforzamiento estructural en los pasos a desnivel de la avenida 27 de Febrero, como parte de un plan preventivo para evitar tragedias como la ocurrida en la intersección con la avenida Máximo Gómez, donde el colapso de muros dejó un saldo de nueve fallecidos el 18 de noviembre de 2023.

Las labores se concentran actualmente en el paso a desnivel 27 de Febrero con Tiradentes, donde técnicos ejecutan un proceso de anclaje mediante largos pernos o pasador de acero que sirven de descarga de líquidos.

El diámetro de los agüeros es de unas seis y tres pulgadas aproximadamente y, de acuerdo con el geólogo Osiris de León, presidente de la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, el trabajo permitirá fijar los muros que evitarían su desplome en caso de infiltraciones de agua.

Explicó que la intervención responde a una recomendación escrita de la Comisión Nacional de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, organismo que advirtió sobre la vulnerabilidad de estas estructuras ante eventos de lluvias de alta intensidad asociados al cambio climático.

El informe técnico señala que la caliza coralina porosa facilita la infiltración de grandes volúmenes de agua durante precipitaciones prolongadas, lo que puede generar alta presión de poros en el subsuelo y presión hidrostática contra los muros laterales, incrementando el riesgo de desplazamiento o colapso.

De acuerdo con los especialistas, durante lluvias torrenciales que acumulen entre 500 y 600 milímetros por metro cuadrado en pocas horas, el empuje hidrostático puede concentrarse especialmente en los paramentos del lado norte, donde históricamente se han registrado los mayores niveles de presión.

Antecedentes

Recordó que un fenómeno similar ocurrió en noviembre de 1999 en el paramento noreste de la 27 de Febrero con Máximo Gómez, y que la situación se repitió en noviembre de 2023 en el paramento noroeste de esa misma intersección, evidenciando la necesidad de reforzar de manera integral estas infraestructuras.

Además del anclaje con pernos de acero, el plan contempla la instalación de un drenaje francés en el borde norte de los paramentos más vulnerables, con el objetivo de canalizar el agua acumulada y reducir la presión interna durante episodios de lluvias prolongadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/18022026-elevados-dare-collado15-b43b5cce.jpg Los muros son perforados para quitarles presión en caso de escorrentías. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/18022026-elevados-dare-collado23-a98f3825.jpg Paso a desnivel construido en la 27 de Febrero con Carmen de Mendoza. Estos tienen su reforzamiento. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/18022026-elevados-dare-collado20-a0f5fa97.jpg Después de la tragedia del 18 de noviembre de 2023 las autoridades reforzaron el paso a desnivel de la 27 de Febrero con Máximo Gómez. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO.) ‹ ›

La obra también incluirá arriostramientos transversales, o soportes diagonales, para reforzar las estructuras del sistema estructural.

Igual se implementa en otros pasos a desnivel de la avenida 27 de Febrero y en importantes intersecciones de Santiago, como parte de una estrategia nacional orientada a fortalecer la resiliencia de la infraestructura vial frente a los efectos del cambio climático.