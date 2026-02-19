La Caasd incorpora cuatro camiones hidrosuccionadores para fortalecer el Plan de Zona

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) presentó este jueves cuatro nuevos camiones hidrosuccionadores, que fueron adquiridos con recursos propios por un monto de 192 millones de pesos para ser integrados al fortalecimiento operativo del Plan de Zona.

En total la entidad adquirió 12 camiones, los restantes ocho llevarían en lo que resta del año, de acuerdo con Felipe Suberví, director de la entidad.

Los camiones tienen equipo con bomba de presión y una turbina de última generación de succión que se utilizan para impulsar agua y para succionar las tuberías en caso de obstrucción, y para limpieza de pozos sépticos, así como para resolver diversos problemas en el sistema sanitario del Gran Santo Domingo.

Más eficiente

"Este es un nuevo hito histórico que marcamos en la Caasd, porque estos equipos son de vital importancia para continuar llevando salud y tranquilidad a los residentes en el Gran Santo Domingo, sobre todos en materia de saturación o taponamiento de las redes sanitarias y en caso de inundaciones como un aporte a la solución del drenaje", indicó.

Suberví informó que los camiones succionadores que existían datan del año 2016 y resultan obsoletos para la demanda actual.

Manifestó que con esta inversión se reafirma el compromiso de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo de fortalecer la infraestructura sanitaria, mejorar los tiempos de respuestas y elevar la calidad del servicio a la población.