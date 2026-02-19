Nueva licencia de conducir en RD: lo que se sabe sobre el cambio

La nueva licencia de conducir de República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

A partir del 2 de marzo de 2026, la República Dominicana iniciará una transformación en su sistema de tránsito con la emisión de una nueva licencia de conducir.

Este cambio, liderado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), sustituye un modelo que estuvo vigente durante 20 años y promete mayor seguridad, tecnología y beneficios económicos para el Estado.

A continuación, detallamos los puntos clave de este proceso en formato de pregunta y respuesta:

¿Cuándo comienza la emisión para el público general? La entrega del nuevo documento al público general iniciará el lunes 2 de marzo de 2026. Previamente, del 23 al 26 de febrero, se realizará una fase exclusiva para el sector choferil, y el 26 de febrero el presidente Luis Abinader recibirá su nueva licencia.

¿Es obligatorio cambiar la licencia actual de inmediato? No. Si su licencia actual está vigente, no necesita renovarla de inmediato. Los ciudadanos solo deberán acudir a los centros de servicios cuando llegue la fecha de vencimiento de su documento actual.

¿Aumentará el costo del trámite? No, se mantendrá el mismo costo establecido actualmente. El Intrant ha enfatizado que esta modernización no implica un aumento de precio para la ciudadanía.

¿Qué empresa se encargará de la emisión? El servicio será gestionado por el Consorcio Mobility ID, ganador de una licitación internacional. Este consorcio está integrado por Midas Dominicana S.A., G.E.T Secure ID Corp., Consorcio STC, S.A. y Thomas Greg & Sons.

¿Cuáles son las mejoras en seguridad y tecnología? La nueva licencia será fabricada en policarbonato de última generación e incorporará:

Tecnología de seguridad biométrica.

QR dinámico, PKI y hologramas.

Cumplimiento con estándares internacionales como la norma ISO/IEC 18013-5.

Además, el Estado dominicano recuperará el control directo de la base de datos y la propiedad del software, lo cual se considera un asunto de seguridad nacional.

¿Dónde se podrá obtener el nuevo documento?

La cobertura del servicio se ampliará significativamente:

Nacional: Pasará de 14 a 32 demarcaciones, cubriendo las 31 provincias y el Distrito Nacional.

Internacional: La disponibilidad en consulados aumentará de 5 a 10 ciudades, incluyendo Miami, Nueva York, Madrid, Boston, Barcelona y San Juan (Puerto Rico), entre otras.

¿Qué impacto económico tendrá para el Estado? El nuevo contrato permitirá que el Estado pase de un déficit de 643 millones a generar beneficios por alrededor de 1,000 millones de pesos. Estos recursos serán reinvertidos en programas de seguridad vial.

¿Habrá cambios para los motociclistas? Sí, el nuevo sistema tiene como objetivo integrar de forma progresiva a más de 1 millón de motociclistas que actualmente no tienen licencia, quienes deberán certificarse mediante evaluaciones teóricas y prácticas.