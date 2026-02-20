URBE socializa con comunitarios de Las Lilas estudio ambiental para recuperar márgenes del Ozama

Representante de URBE mientras informaba a la comunidad sobre los resultados del estudio. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

La Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) celebró hoy la II vista pública del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto Recuperación Márgenes del Ozama - Las Lilas, en la comunidad de Las Lilas, del sector Los Tres Brazos.

El objetivo de la vista pública se centró en dos ejes neurálgicos: presentar los resultados del Plan de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA) y explicar las medidas destinadas a proteger el medioambiente y a la comunidad. El evento contó con la presencia de representantes del Ministerio de Medio Ambiente, el Cuerpo de Bomberos, la Policía y miembros de la junta de vecinos de la localidad.

URBE explicó que durante el PMAA realizó diversos trabajos para determinar la correcta gestión de las aguas residuales y de los residuos sólidos. También se hicieron estudios sobre la calidad del agua y los distintos grupos de vegetación que existen en la zona.

La entidad gubernamental resaltó que durante todo este proceso se tomó en cuenta no solo el entorno natural, sino también a las personas, por lo cual integró a los estudios los aportes de especialistas, como sociólogos.

Resultados relevantes del PMAA

Entre los resultados que URBE destacó como relevantes dentro del PMAA se encuentran los movimientos de tierra, considerados un elemento clave del proyecto debido a la necesidad de rellenar determinadas superficies; la generación de polvo asociada tanto a estos trabajos como al tránsito constante de camiones durante la obra; y el ruido que producirán los equipos y maquinarias, aspecto que, según la entidad, ha sido debidamente contemplado.

Asimismo, se incluye el manejo adecuado de los residuos generados durante la ejecución de los trabajos, garantizando su correcta disposición, así como la intervención en la ribera del río, definida como una zona altamente sensible por su biodiversidad, donde habitan peces, crustáceos y diversas especies botánicas. También se prioriza la seguridad comunitaria, incorporando espacios de circulación para los peatones dentro del diseño del proyecto.

Manejo del recurso hídrico

En cuanto al manejo del recurso hídrico, el estudio establece medidas orientadas a reducir el riesgo de inundaciones mediante la construcción de alcantarillado pluvial, el control de escorrentías y la instalación de barreras de sedimentos. Además, se prohíbe el vertido de residuos al río y se implementará un sistema de monitoreo hídrico para el control permanente de la calidad del agua superficial.

Comunitarios expresaron preocupación

Pese a que el propósito de la reunión era informar a los residentes de Las Lilas sobre los resultados de los estudios ambientales, los comunitarios aprovecharon la oportunidad para expresar sus inquietudes con respecto a los traslados que se han realizado de algunos comunitarios y sus quejas porque, según expresaron, la indemnización que se les ha entregado a algunos es insuficiente.

Gregorio De Óleo, presidente de la junta de vecinos Orlando Martínez, no desperdició el momento y en un momento de preguntas tomó la palabra para indicar que URBE no se ha reunido directamente con la junta, en una mesa redonda, para discutir estos temas. "Pienso que en vez de ir hacia adelante vamos para atrás", comentó el líder comunitario.

De Óleo les solicitó a los representantes de URBE acercarse al presidente de la República o al alcalde de la provincia. "Lo mínimo que las autoridades deberían darle a toda persona que ha hecho su casa aquí es un millón de pesos", aseguró.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/whatsapp-image-2026-02-20-at-51517-pm-b16ca8a7.jpeg Gregorio De Óleo, presidente de la junta de vecinos Orlando Martínez, mientras expresaba su opinion durante la actividad. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Una joven comunitaria que no se identificó le preguntó a URBE si también los inquilinos serán beneficiados ya que, según dijo, algunos propietarios han querido sacar a muchos arredantarios de manera arbitraria debido al proyecto. "Nosotros, los alquiladores, también tenemos una vida hecha en esta comunidad. Tenemos negocios y hemos formado una familia aquí. Nos gustaría saber si realmente seremos beneficiados con las ayudas del gobierno", comentó.

Ante esta y otras quejas de parte de los comunitarios, los representantes de URBE respondieron que la reunión no era para tratar esos temas sino para informar sobre los resultados de los estudios ambientales. Reiteraron a los comunitarios que los miércoles y los viernes la oficina de la entidad estaba disponible para que puedan expresar sus inquietudes.

Ana Vanessa Batista, miembro del equipo de URBE, explicó que una vez se hayan culminado con todos los estudios, se procederá con el traslado de la población. "Y después de esto podremos iniciar con las labores de construcción de este lugar", dijo.