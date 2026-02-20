Corredor Independencia transporta más de 178 mil pasajeros en cuatro días de funcionamiento

Las autoridades indicaron que estos resultados forman parte del proceso de ajuste operacional propio de la fase de prueba, previo a la consolidación total del servicio. ( FUENTE EXTERNA )

El Corredor Independencia movilizó 178,094 pasajeros entre el 16 y el 19 de febrero de 2026 durante cuatro días de funcionamiento.

Según una nota de prensa, el servicio inició el 16 de febrero con 34 autobuses en operación, trasladando 31,684 usuarios.

La flotilla fue ampliándose de manera gradual hasta alcanzar 61 unidades en circulación el día 19, cuando se registraron 52,160 pasajeros en una sola jornada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/whatsapp-image-2026-02-20-at-165618-0a434ee1.jpeg Un autobús del Corredor Indepedencia (FUEBTE EXTERNA)

Kilómetros recorridos

En los cuatro días evaluados, los autobuses recorrieron 17,586.64 kilómetros a lo largo de la avenida Independencia, una de las principales vías del Distrito Nacional, con el objetivo de garantizar mayor frecuencia y cobertura.

Asimismo, señalaron que la ampliación progresiva de la cantidad de autobuses busca reducir los tiempos de espera y mejorar la experiencia de los usuarios.