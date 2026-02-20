Gobierno integra 120 alcaldías a la política nacional para alcanzar Hambre Cero

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, habla a los partipantes durante el cuentro con alcaldes. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno integra de manera formal 120 alcaldías a la política nacional de erradicación del hambre, consolidando una alianza estratégica con los gobiernos locales para acelerar la meta de Hambre Cero en la República Dominicana.

Durante un encuentro en la Liga Municipal Dominicana, el ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza, dijo que, al inicio de la actual gestión, el 8.7 % de la población dominicana se encontraba en estado de subalimentación, según estimaciones de la FAO. En el informe más reciente del organismo, esa cifra se redujo a 3.6 %, dijo.

Explicó que un país alcanza la certificación internacional de "Hambre Cero" cuando logra reducir este indicador por debajo del 2.5 %, meta que la República Dominicana está muy cerca de conquistar.

"Estamos a las puertas de un hito nacional, pero este último tramo exige coordinación territorial, datos precisos y compromiso municipal", expresó el ministro.

Informó que los avances han sido posibles gracias a la expansión de los Comedores Económicos, que ya superan los 130 establecimientos en todo el territorio nacional con la meta de contar con uno en cada municipio, así como al fortalecimiento del programa "Aliméntate", a través de Supérate, que supera el millón y medio de familias beneficiarias y cuyo subsidio mensual asciende a RD$1,650.

El funcionario dijo que los aumentos salariales aplicados en los últimos cinco años han superado el 30 %, incluyendo el reciente incremento en el sector turismo, y que más del 85 % de los alimentos que se consumen en el país son producidos localmente, cifra que en algunos momentos ha alcanzado casi el 90 %, como parte de los esfuerzos para fortalecer la producción nacional y garantizar la seguridad alimentaria.

El representante de la FAO en el país, Rodrigo Castañeda, valoró los avances nacionales en disponibilidad y acceso a alimentos y subrayó que la coordinación entre el nivel central y los gobiernos locales es determinante para acelerar resultados sostenibles y fortalecer los sistemas alimentarios territoriales.

Hambre Cero

Por su parte, el secretario técnico del Conassan, Manuel Robles, explicó que la prevalencia de subalimentación es el indicador clave para medir el progreso hacia la meta de Hambre Cero y detalló las estrategias y compromisos asumidos por cada actor institucional.

El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Nelson Núñez, expresó el compromiso de los alcaldes de incorporar la soberanía y seguridad alimentaria como prioridad en sus planes municipales, impulsar huertos comunitarios y colaborar en diagnósticos para identificar poblaciones vulnerables.

Mientras que el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D´Aza, reiteró que la institución acompañará a las alcaldías en el diseño, implementación y seguimiento de planes municipales vinculados a esta política.