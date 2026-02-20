Más de 700 soluciones en un mes y 48 nuevos pozos fortalecerán suministro en el Gran Santo Domingo

Felipe Suberví (Fellito) director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd). ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe "Fellito" Suberví, aseguró que la institución ejecuta un plan sin precedentes que incrementará de manera significativa la producción y distribución de agua potable en el Gran Santo Domingo.

Suberví explicó que el denominado "Plan de Zona", que inicialmente contemplaba unas 80 soluciones mensuales, ya supera las 700 intervenciones en poco más de un mes, multiplicando por cuatro y cinco la capacidad operativa prevista.

Este aumento ha generado nuevos desafíos, especialmente en el asfaltado de las vías intervenidas, por lo que la institución gestiona una licitación superior a 400 millones de pesos para ampliar las brigadas y responder con mayor rapidez.

Actualmente, la Caasd opera con una producción aproximada de 450 millones de galones diarios, cifra que podría acercarse a los 500 millones con la entrada en funcionamiento del sistema Barrera de Salinidad.

Además, la rehabilitación del acueducto Haina–Manoguayabo permitirá incrementar en alrededor de un 40 % la capacidad actual, dijo Suberví..

Te puede interesar Acueducto beneficiará cerca de dos millones de residentes en Santo Domingo Este y Norte

El director anunció también la construcción de 28 nuevos pozos y la ejecución de otros 20 adicionales, para un total de 48, ubicados en sectores identificados con deficiencias en el suministro.

Informó que esas acciones buscan no solo aumentar la producción, sino garantizar mayor constancia del servicio y fortalecer la capacidad de respuesta ante períodos de sequía.

Mayor oferta de agua

Suberví destacó que sectores de Santo Domingo Este que recibían agua tres días a la semana pasarán a recibirla cuatro y cinco días, y comunidades donde el servicio era inexistente comenzarán a contar con abastecimiento regular.

El funcionario subrayó que, aunque el agua es un derecho fundamental, es indispensable que la ciudadanía asuma el compromiso de pagar el servicio para evitar el colapso del sistema. "Si no se cubren los costos de producción, el sistema no se sostiene. Es un círculo que debemos romper como sociedad", afirmó.

Aseguró que la actual gestión pasará a la historia por ser la primera en rehabilitar la totalidad de los acueductos bajo su responsabilidad, garantizando mayor estabilidad y eficiencia operativa.