avenida Núñez de Cáceres

Cerrarán tramo de la avenida Núñez de Cáceres este domingo

El Intrant recomendó a los conductores utilizar las siguientes rutas alternas para minimizar el tránsito

    Expandir imagen
    Cerrarán tramo de la avenida Núñez de Cáceres este domingo (DIARIO LIBRE)

    El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que este domingo 22 de febrero de 2026, a partir de las 12:00 del mediodía, se realizará un cierre temporal en un tramo de la avenida José Núñez de Cáceres, en el Distrito Nacional.

    El cierre afecta el tramo comprendido entre las calles Olof Palme y Celeste Woss y Gil, en ambos sentidos, debido a trabajos de intervención de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) en la red de agua potable.

    El Intrant recomendó a los conductores utilizar las siguientes rutas alternas para minimizar el tránsito:

    • Calle Olof Palme

    • Calle Teodoro Chassereau

    • Calle 27 Oeste

    • Calle Celeste Woss y Gil

    • Calle Eugenio Deschamps

    Asimismo, las autoridades instaron a la ciudadanía a planificar sus recorridos con anticipación y a conducir con precaución mientras duren los trabajos.

    Cierre parcial del Malecón

    Se recuerda que, durante este fin de semana un tramo importante de la avenida George Washington permanecerá cerrada debido al montaje y realización del Carnaval del Distrito Nacional.

    La avenida George Washington, entre las calles Pasteur y Palo Hincado, no está disponible para el tránsito.

    Durante el cierre, el Intrant recomendó como rutas alternas las avenidas Independencia y Simón Bolívar para los conductores que circulen por la zona del Malecón.

