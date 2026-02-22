En Portugal, ministro de Defensa recorre buque patrullero similar a los adquiridos por RD

El ministro de Defensa de la República Dominicana, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, durante su visita a la base naval portuguesa, en donde hizo un recorrido por un buque similar a los cuatro adquiridos por el país a esa nación europea. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Defensa de la República Dominicana, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD., realizó una visita a una base de la Armada de Portugal en Lisboa, donde pudo apreciar de primera mano un patrullero de altura clase "Tejo", similar a los cuatro buques recientemente adquiridos por el Gobierno dominicano.

Durante el recorrido, el ministro recibió explicaciones técnicas sobre las capacidades operativas, sistemas de propulsión, equipamiento de navegación y arquitectura modular de la embarcación, así como información relativa a su mantenimiento, sostenibilidad logística y desempeño en misiones reales.

Según una comunicación de prensa del Ministerio de Defensa, la visita permitió al titular de esa institución conocer directamente la funcionalidad del buque, su centro de comando, áreas de habitabilidad y capacidades para operaciones de vigilancia marítima, interdicción, búsqueda y rescate (SAR).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/whatsapp-image-2026-02-22-at-95214-am-335ee0b4.jpeg Recorrido por el ministro de Defensa de la República Dominicana, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, de un buque patrullero de altura clase "Tejo". (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/whatsapp-image-2026-02-22-at-95218-am-d9fc6ab6.jpeg Recorrido por el ministro de Defensa de la República Dominicana, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, de un buque patrullero de altura clase "Tejo". (FUENTE EXTERNA) ‹ >

El ministro Fernández Onofre valoró la experiencia como altamente significativa, al permitir verificar en terreno el potencial estratégico que representan estas unidades navales para la Armada de la República Dominicana.

Para enfrentar crimen transnacional

El Ministerio de Defensa explica que los patrulleros de altura clase "Tejo" constituyen plataformas navales probadas, con combinación de autonomía, velocidad y modularidad, diseñadas para operar eficientemente en escenarios marítimos diversos.

Agregó que su incorporación fortalecerá la vigilancia de las aguas territoriales, la protección de los recursos naturales y la lucha contra el crimen organizado transnacional, incluyendo el narcotráfico.

Esta visita técnica refuerza la dimensión estratégica de la reciente firma del contrato entre ambos gobiernos, encabezado por el ministro portugués de Defensa, Nuno Melo, y el ministro dominicano, en el marco de una cooperación bilateral que consolida la diplomacia de defensa entre ambas naciones.

La presencia del ministro dominicano en la base naval portuguesa permitió confirmar el alto valor operativo de las unidades adquiridas y su impacto directo en el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, alineado con la visión estratégica del presidente de la República, Luis Abinader.

Con esta adquisición, la República Dominicana fortalece su arquitectura de seguridad marítima y da un paso firme hacia una mayor capacidad de respuesta, sostenibilidad operativa y presencia estratégica en el Caribe y el Atlántico, concluye la nota de prensa.