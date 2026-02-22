Todo está listo para inaugurar la Línea 2C del Metro de Santo Domingo el martes, dice el Gobierno

El director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) Jhael Isa y el coordinador del Gabinete del Transporte, Deligne Ascención, durante un recorrido este domingo por la Línea 2 C del Metro de Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

El director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Jhael Isa, y el coordinador del Gabinete del Transporte, Deligne Ascención, aseguraron este domingo que todo está listo para la inauguración de la Línea 2 C del Metro de Santo Domingo el próximo martes 24, a las 3:00 de la tarde.

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezará el acto de apertura de esa extensión del ferroviario, el que será gratuito a partir del miércoles y hasta Semana Santa, informaron los dos funcionarios.

Tras un recorrido desde la Estación María Montez, en el kilómetro 9 de la autopista Juan Pablo Duarte, hasta el municipio de los Alcarrizos, ambos directivos pudieron constactar cómo se lleva a cabo la simulación del servicio en la línea 2 del metro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/whatsapp-image-2026-02-22-at-93451-am-22c908f4.jpeg El director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) Jhael Isa y el coordinador del Gabinete del Transporte, Deligne Ascención (izquierda), en un tren de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo. (FUENTE EXTERNA)

A través de una nota de prensa, Isa explicó que este fin de semana se realizaban las últimas inspecciones y que todo va conforme a lo programado para su inauguración y puesta en servicio a los usuarios a partir de este miércoles 25 de febrero.

Resalta calidad profesional

De su lado, Ascención aseguró que esta nueva línea del Metro de Santo Domingo representará un gran alivio para miles de dominicanos que habían estado transportándose de manera precaria en esa zona, además de resaltar la calidad profesional y la entrega del equipo que ha estado al frente.

"Luego de 17 años de operación de este tipo de transporte, en la República Dominicana se han ido preparando profesionales dominicanos con altos estándares de calidad que están a la par de cualquier país" Deligne Ascención Coordinador del Gabinete del Transporte “

Trenes similares a los de la Línea 1

El director de operaciones, Ariel Rodríguez, dijo que estos serán trenes similares a los de la línea uno, con igual tecnología de punta para ofrecer un servicio al usuario en condiciones óptimas: seguridad, rapidez, calidad, eficiencia y confort.

A la vez que hizo un llamado a los usuarios a seguir las instrucciones del personal del tren para que tengan una experiencia de viaje satisfactoria.

En una primera etapa, la línea 2C del Metro de Santo Domingo beneficiará a más de un millón de personas de los distintos sectores de Santo Domingo Oeste.

Conectará el kilómetro 9 de la autopista Duarte, en la estación María Montez, con la entrada del municipio de Los Alcarrizos, abarcando una distancia de 7.3 kilómetros. La obra incluye cinco estaciones, un túnel y conexión directa con el teleférico de Los Alcarrizos.

