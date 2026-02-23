Apagón volvió a parar el servicio en el Metro de Santo Domingo

Usuarios varados en la estación Eduardo Brito esperaban hasta muy entrada la noche. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El apagón general que afectó ayer al país, debido a la caída de la línea de 138 kilovoltios Hainamosa-Villa Duarte, también lesionó el servicio de transporte del Metro de Santo Domingo, que sufrió "intermitencias" —como calificó las suspensiones la Empresa Metropolitana del Transporte (EMT)—, las cuales se extendieron hasta las horas pico.

Según indicó Jhael Isa, director de la EMT, el servicio no fue afectado por el corte energético, sino por las verificaciones para que las fluctuaciones de carga no afectaran la seguridad de los usuarios.

Manifestó que tomaron esa medida antes de la hora pico. "Queríamos garantizar que el transporte de usuarios se hiciera de manera segura y por eso tuvimos esa parada programada".

Sin embargo, después de las 4:00 y hasta las 6:00 de la tarde, Diario Libre constató que miles de usuarios quedaron varados en las principales paradas de la Línea 2 del Metro, donde esperaban el restablecimiento del servicio.

Las quejas

A las 2:34 de la tarde, la EMT, entidad que sustituyó a la antigua Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), informó que las líneas estaban operando en condiciones normales, pero los primeros reportes de usuarios surgieron pasadas las 3:00 de la tarde, indicando que enfrentaban dificultades de una parada a otra. Laura, una empleada privada, fue una de las afectadas. Cuando Diario Libre la abordó, dijo que tenía 40 minutos esperando en la estación Ulises Francisco Espaillat, ubicada en la Winston Churchill con John F. Kennedy. Otra pareja de estudiantes llevaba unos 10 minutos, pero, cuando ellos llegaron, otros usuarios les comunicaron que llevaban mucho rato en la parada de la Doctor Defilló.

"Esto está horrible, yo me monté confiando porque ellos dijeron que habían restablecido el servicio" Alma Usuaria del Metro “

Algunos afectados optaron por irse colgados en las puertas de las guaguas voladoras, el medio de transporte tradicional antes de la construcción del Metro. En medio de la desesperación de los usuarios, los motoristas cobraban 200 pesos por transportar pasajeros desde la parada Ulises Francisco Espaillat hasta la avenida Nicolás de Ovando con Máximo Gómez.

"Todo estaba a oscuras, sin luces de emergencia... solo la gente alumbrando con los teléfonos" Rosa Martínez Usuaria del Metro “

En un momento, el personal de seguridad indicó a las personas que bajaran para tomar el tren, pero a los dos minutos las invitaron a salir debido a que el transporte todavía no había sido habilitado. Durante la espera, muchos vociferaban calificativos contra el Gobierno, culpándolo de los males que atraviesa el país. Como forma de subsanar el daño, la administración del Metro dispuso que el servicio de 25 pesos fuera gratis por el resto de la jornada de ayer. Como medida preventiva, las autoridades reforzaron con guardias y agentes policiales todas las estaciones del Metro de Santo Domingo.

Caos para cruzar a SDE

Al caer la noche, durante un recorrido desde la estación Francisco Gregorio Billini hasta la Eduardo Brito, había personas sentadas que llevaban esperando hasta 40 minutos, mientras otros optaron por salir a las calles y buscaron medios alternativos para llegar a sus destinos.

"Esto está horrible. Yo me monté confiando porque ellos dijeron que habían restablecido el servicio", expresó Alma, una usuaria. Comentó que prefirió llamar a un familiar que ir en la OMSA o en motor hasta su casa.

"Uno se presupuesta para tomar el Metro, y luego pasa esto", dijo otra usuaria que prefirió no dar su nombre.

A partir de la estación Eduardo Brito, los pasajeros tomaron una OMSA u otro medio de transporte para llegar a sus destinos, en vista de que tampoco estuvo abierto el Teleférico. Muchos cruzaron a pie el puente de la 17 hacia Santo Domingo Este.

Motoconchistas

"Como abejas al panal" motoconchistas aprovecharon la coyuntura, regateando con los pasajeros, quienes se montaban con la mejor propuesta. Uno de los conductores dijo a este medio que el pasaje en esta situación parte desde 100 pesos.

Lunes difícil

Lo de ayer recuerda a los residentes en el Gran Santo Domingo el trago amargo de noviembre del 2025, cuando miles de usuarios fueron afectados por el blackout nacional que dejó al país sin electricidad.

Esa vez, el Metro también estuvo detenido y la gente improvisó para llegar a su casa: volvió a usar las voladoras, a montarse en camionetas y la norma de no más de dos por motores se violó más que nunca.

Línea 2-C del Metro inicia hoy Más de un millón de ciudadanos de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y otras localidades comenzarán a recibir desde hoy los beneficios de la línea 2-C del Metro en el inicio de su operación comercial. En medio de la incertidumbre de los ciudadanos por el apagón que afectó ayer al país y a los sistemas de transporte del Metro y el Teleférico, el presidente Luis Abinader se propone inaugurar esta tarde la Línea 2-C hacia Los Alcarrizos. Ayer se estaba en labores de limpieza en las instalaciones, principalmente en las cinco estaciones, mientras se preparaba el escenario.

