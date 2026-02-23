La Opret ahora es una empresa y cambió de nombre: Empresa Metropolitana de Transporte

Tren del Metro de Los Alcarrizos realiza un recorrido de prueba previo a su apertura al público. ( FUENTE EXTERNA )

El pasado 30 de enero, el presidente Luis Abinader dispuso, mediante el Decreto núm. 60-26, la creación de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), entidad que sustituye a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) y que asumirá la operación y el mantenimiento de los sistemas de transporte masivo del país, incluyendo el Metro, el Monorriel y el Teleférico.

Con la creación de la EMT se separan las funciones de operación y mantenimiento, que quedarán bajo la nueva empresa. Mientras que las tareas de desarrollo y ejecución de infraestructura pasarán a ser responsabilidad exclusiva del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram).

En el perfil de Instagram de la antigua Opret ya se refleja el cambio a la nueva entidad, con el usuario Metropolitana de Transporte (@mt.dominicana), un nuevo logo y los colores azul y verde, bajo el eslogan "Movilidad que nos une".

Logo de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), nueva entidad que sustituye a la Opret en la operación del Metro, Teleférico y Monorriel. (FUENTE EXTERNA)

Proceso de supresión y liquidación

La medida se adopta en cumplimiento del artículo 356 de la Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y forma parte de una reorganización del modelo institucional del transporte masivo.

El decreto establece un proceso de supresión y liquidación de la Opret que contempla la transferencia ordenada de activos, contratos y relaciones jurídicas, así como la protección de los derechos del personal y la continuidad del servicio a los usuarios.

Para garantizar la transición institucional, el Gobierno creó una comisión especial encargada de dirigir, supervisar y acompañar el proceso, con el objetivo de evitar interrupciones en la operación del transporte masivo durante el cambio de estructura.