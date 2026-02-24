El Gobierno concreta la conexión desde SDE hacia Los Alcarrizos en metro

El presidente Luis Abinader inauguró ayer la puesta en marcha de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, obra que recorre una distancia de 7.3 kilómetros y que beneficiará a más de un millón de habitantes de Los Alcarrizos y zonas aledañas de Santo Domingo Oeste, conectando 14 comunidades en áreas densamente pobladas.

En el acto, Abinader recordó que, durante años, esta obra fue "un anhelo legítimo, una aspiración justa, una promesa que muchos querían ver cumplida".

"Hoy Los Alcarrizos se conecta definitivamente con el corazón de la ciudad. Hoy Santo Domingo Oeste deja de estar lejos. Hoy la movilidad deja de ser un obstáculo y comienza a ser una oportunidad", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/a72b1e66-bbc8-44f8-95de-7c5f7974f3cd-01c95ded.jpg El presidente Luis Abinader habla en la inauguración de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/f96be74c-db21-46da-bb11-15cc54c1696e-83bd01e6.jpg La primera dama Raquel Arbaje y el presidente Luis Abinader tras el recorrido en el metro. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) ‹ >

Señaló que la obra responde a una demanda histórica de miles de residentes que durante años enfrentaron largos tiempos de desplazamiento hacia sus trabajos y centros de estudio.

"Con esta y otras obras, nuestra gestión habrá incorporado 38 kilómetros adicionales al sistema de transporte masivo del país, duplicando la cobertura existente y transformando estructuralmente la forma en que nos desplazamos", señaló.

Anunció que, a partir de hoy, esta línea operará gratuitamente durante su etapa inicial hasta Semana Santa, en horarios especiales, para que todos puedan conocerla, usarla y hacerla suya.

"Hoy no estamos simplemente cortando una cinta. Hoy estamos cerrando una espera larga y abriendo un futuro nuevo" Luis Abinader Pte. de la República “

El alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, manifestó que, durante mucho tiempo, esta fue una comunidad invisible. No obstante, subrayó que "hoy Los Alcarrizos está de moda".

"Hoy nos convertimos, sin lugar a dudas, en el hub logístico de la República Dominicana. Hoy, con este Metro, nosotros, desde esta ubicación, estamos a menos de 15 minutos del principal puerto marítimo de la República Dominicana, que es Haina, por la circunvalación de Santo Domingo. Estaremos a menos de cinco o diez minutos del segundo aeropuerto más importante, que es el Higüero. Y con esta inversión que está haciendo el presidente hoy aquí, estaremos a menos de 30 o 40 minutos del principal aeropuerto, el Aeropuerto Internacional de las Américas", afirmó.

De su lado, el director de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), Jhael Isa Tavárez, destacó que "un municipio que había estado ahogado por los tapones, castrado por la marginalidad y con un desarrollo limitado por la falta de accesibilidad, hoy resurge, renace con una nueva realidad".

"A nivel de movilidad, la Línea 2C del Metro, representa la mayor expansión del servicio que se ha registrado en toda la historia del sistema de transporte masivo, debido a que servirá a una comunidad de más de 500 mil beneficiarios directos, con una demanda estimada en más de 150 mil usuarios por día", aseveró Isa.

Agregó: "Es decir, que el Metro que hoy moviliza 400 mil usuarios al día, con el Metro, el Teleférico y las rutas alimentadoras, alcanzaría a cerca de 650 mil usuarios, acercándonos a nuestro objetivo del millón de usuarios, con el mayor crecimiento de demanda proyectado en toda la red de transporte de la ciudad de Santo Domingo".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/bdab98da-187a-4653-b5d8-c2f1a42fe7e7-fb86aeaa.jpg El director de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), Jhael Isa Tavárez. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Reconoció el trabajo del ingeniero Rafael Santos, "el verdadero autor de esta obra (...), quien completó una obra de gran complejidad, y a la par, por haber servido al pueblo dominicano en cinco años de servicio público".

Tras la inauguración de esta Línea 2C, el presidente Abinader realizó con éxito un recorrido desde la estación Pablo Adón hasta la Freddy Gatón Arce, ubicada en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, próximo al puente peatonal.

Operará gratis

En esta primera etapa la Línea 2C estará operando de manera gratuita a partir de hoy y hasta Semana Santa en un horario especial, de lunes a viernes, en la mañana de 6:00 a 10:00 de la mañana, y en la tarde, de 6:00 de la tarde hasta a las 10:00 de la noche.

Los sábados operará de 6:00 a 10:00 de la mañana y, en las tardes, a partir del mediodía hasta las 4:00 de la tarde. Los domingos y días feriados operará de 10:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/imagen-whatsapp-image-2026-02-24-at-45342-pm-cc08224e.jpg La nueva línea parte desde la estación María Montez hasta la entrada de Los Alcarrizos. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/b24a6842-ee13-4aa3-9cfb-66f860567f19-621cc2b8.jpg El metro en que el presidente Abinader hizo el recorrido inaugural del metro hacia Los Alcarrizos. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Sobre la obra

El proyecto consta de una obra civil y electromecánica, cinco estaciones, una vía marginal de 6.5 kilómetros, paralela a la Autopista Duarte, y un túnel de 940 metros. En total, la inversión es de 506 millones de dólares.

La nueva línea parte desde la estación María Montez hasta la entrada de Los Alcarrizos y cuenta con las estaciones Pedro Martínez, Franklin Mieses Burgos, 27 de Febrero, Freddy Gatón Arce y Pablo Adón Guzmán.

Se estima que la ampliación del servicio que ofrece este transporte público masivo contribuirá con la disminución de hasta un 60 % del gasto de transporte de los usuarios, además de mejorar la movilidad urbana y reducir la congestión en la autopista Duarte.

El sistema tendrá la capacidad de transportar 15,000 pasajeros por hora por sentido para un total de 150 mil pasajeros al día.

Primera fase del teleférico de SDO estará lista en diciembre El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, realizó ayer un recorrido de supervisión por los trabajos de construcción de la Línea 3 del Teleférico de Santo Domingo Oeste, donde aseguró que la primera fase está programada para concluir en diciembre de este año. De acuerdo con una nota de prensa, el director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram), Jhael Isa, ofreció a Paliza los detalles técnicos del proyecto y garantizó que los trabajos avanzan conforme al cronograma establecido. La Línea 3 contará con siete estaciones: María Montez, Buenos Aires de Herrera, Pintura, Ensanche Altagracia, Café de Herrera, Carretera Sánchez y un tramo hacia Quita Sueño, de Haina. Además, contempla la instalación de pilonas a lo largo del trazado y la construcción de un parque urbano sobre la cubierta de una de las estaciones. El también director de la Empresa Metropolitana de Transporte indicó que este nuevo tramo tiene como objetivo fortalecer la conectividad y la movilidad en el municipio. "Actualmente se avanza en la construcción de las columnas estructurales, el montaje de las estaciones y la colocación de pilonas a lo largo del trazado, así como en la preparación de la vía y los componentes prefabricados del sistema", explicó Isa. De su lado, Paliza destacó el impacto que tendrá la obra en la vida de los ciudadanos y señaló que la Línea 3 del Teleférico forma parte de la modernización del sistema de transporte público, busca reducir la congestión vehicular y ofrecer una alternativa de movilidad segura a miles de usuarios. "Una parte importante del tiempo de los ciudadanos se pierde en los traslados", dijo.