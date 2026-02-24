La Alcaldía de la provincia Santiago anunció este martes la implementación de un cambio vial en la marginal sur de la avenida Monumental.

La disposición establece que dicho tramo operará en una sola dirección de salida hacia la autopista Juan Pablo Duarte, en horario de 4:00 de la tarde a 7:00 de la noche, de lunes a viernes.

De acuerdo con las autoridades municipales, la medida será aplicada de manera provisional y en fase de prueba, con el objetivo de evaluar su impacto en la descongestión vehicular y en la seguridad vial en esa zona de la ciudad.

Para garantizar el orden durante la ejecución del plan, se contará con la presencia de agentes policiales que supervisarán el cumplimiento de la nueva disposición y orientarán a los conductores.

Retorno

Asimismo, se informó que para quienes necesiten retornar o reincorporarse a la vía podrán hacerlo utilizando la marginal norte, descendiendo por el área del Parque Los Cauchos.

Desde el cabildo se informó que la medida forma parte de un plan orientado a mejorar la movilidad y la organización del tránsito en horas de mayor flujo vehicular.

