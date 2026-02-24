Todo lo que debes saber del metro hacia Los Alcarrizos

Vagón de la línea 2C del Metro de Santo Domingo en la puesta en marcha de esta ampliación, este 24 de febrero de 2026. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El presidente Luis Abinader inauguró la tarde de este martes la línea 2C del Metro de Santo Domingo, una extensión de la 2B que abarca 7.6 kilómetros desde la estación María Montes, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, hasta la entrada del municipio Los Alcarrizos.

De acuerdo a la ficha técnica de la obra, el tramo conecta zonas clave de la autopista Duarte, incluyendo El Café de Herrera y la avenida Los Beisbolistas, y cuenta con cinco estaciones que sirven como red de enlace para 14 comunidades.

Te puede interesar Comienza hoy la operación de la línea 2-C del metro hacia Los Alcarrizos

El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram), organismo encargado de gestionar la planificación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transporte Público Masivo, asegura en el documento que la obra mejorará el acceso y la movilidad entre Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional.

Estaciones de la línea 2C

Las cinco estaciones de esta línea son:

Estación 1: Pedro Martínez (Km 9½). Ubicada en la autopista Duarte esquina Av. Los Beisbolistas (Manoguayabo).

Estación 2: Franklin Mieses Burgos, situada en la autopista Duarte esquina avenida Monumental.

Estación 3: 27 de Febrero, localizada en el Km 13 de la autopista Duarte, cerca de la prolongación 27 de Febrero.

Estación 4: Freddy Gatón Arce, ubicada en el Km. 14 de la autopista Duarte, próximo al puente peatonal.

Estación 5: Pablo Adón Guzmán, situada en la entrada del municipio Los Alcarrizos, conectando con el teleférico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/whatsapp-image-2026-02-24-at-45330-pm-8ef90509.jpeg (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Conforme las especificaciones técnicas, este medio de transporte se integra al sistema del teleférico y otros corredores de la OMSA, lo que facilitará un "transporte más económico y eficiente", significando un ahorro de hasta un 60 % para los usuarios.

"La nueva línea le permitirá al usuario un ahorro de tiempo de hasta dos horas diarias en el traslado de ida y vuelta, en las horas pico, lo que representa una reducción aproximada del 60 % en el tiempo de viaje en comparación con el transporte tradicional".

El recorrido entre todas las estaciones se hace aproximadamente en 10 minutos.

Características de los vagones

La ficha indica que los nuevos trenes acoplados de seis vagones alcanzan los 120 metros de longitud. El sistema tiene una capacidad de movilizar de 12,000 a 15,000 pasajeros por hora por sentido, para un total de 150,000 pasajeros por día.

La ampliación 2C incluye 24 nuevos trenes, un total de 60 vagones, para absorber la alta demanda diaria, especialmente en la Línea 1, de acuerdo el documento.

Horarios de la fase de prueba

En la primera etapa, la Línea 2C del Metro operará en el siguiente horario:

· Lunes a viernes: en la mañana en horario de 6:00 a. m. a 10: a. m; y en las tardes, de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.

· Sábados: de 6:00 a. m. a 10:00 a. m., y en las tardes desde 12 meridiano a 4:00 de la tarde.

· Domingo y días feriados de 10:00 en la mañana hasta las 8:00 de la noche.

¿Y si hay un apagón?

El Fitram garantizó que la línea 2C es un sistema "muy seguro, con instalaciones de alta calidad y personal de mantenimiento calificado."

En caso de que haya una interrupción de la energía eléctrica, indica que la ampliación 2C cuenta con una nave de emergencia "capaz de llevar a los pasajeros a la siguiente estación bajo condiciones seguras".

Sistema Integrado de Transporte

La línea 2C del metro se suma al sistema integrado de transporte en Santo Dominicana (SIT-SD) un modelo de movilidad urbana que articula los medios de transporte público (metro, teleférico, autobuses, tranvías) bajo una misma plan.