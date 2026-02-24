Más de un millón de ciudadanos de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y otras localidades comenzarán a recibir desde hoy los beneficios de la línea 2-C del Metro en su inicio de su operación comercial.

En medio de incertidumbre de ciudadanos por el apagón que afectó ayer al país y los sistemas de transporte del metro y teleféricos, el presidente Luis Abinader se propone inaugurar esta tarde la línea 2-C hacia Los Alcarrizos.

Ayer se estaba en labores de limpieza en las instalaciones, principalmente en las cinco estaciones, mientras se preparada el escenario donde se dará apertura al histórico acontecimiento.

También trenes de seis vagones hacían el recorrido de 7.3 kilómetros desde la entrada de Los Alcarrizos hasta la estación María Montez, como última prueba del sistema, mientras trabajadores hacían labores complementarias de paisajismo como la colocación de grama debajo del viaducto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/26022026-preparativos-inauguracion-metro-de-los-alcarrizos-25-3a70fb53.jpg Ayer daban los últimos detalles a la nueva línea. (DIARIO LIHRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/26022026-preparativos-inauguracion-metro-de-los-alcarrizos-22-74422faf.jpg Se espera que la nueva línea del metro impacte a más de un millón de personaí. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/26022026-preparativos-inauguracion-metro-de-los-alcarrizos-22-copia-6b6dcdb6.jpg Nueva linea 2-C metro de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/26022026-preparativos-inauguracion-metro-de-los-alcarrizos-27-copia-c906f4df.jpg La nueva linea tiene cinco estaciones (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ ) ‹ >

Desde mañana y hasta terminada la Semana Santa, el servicio en esa nueva línea será gratuito y el horario es de lunes a viernes de 6:00 de la mañana a 10:00 de la mañana y de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

Los sábados de 6:00 a 10:00 de la mañana y de 12:00 meridiano a 4:00 de la tarde, mientras que los días feriados, el servicio será ofrecido de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

El presidente encabezará el recorrido

El presidente Luis Abinader hará el recorrido de la nueva línea que converge con el teleférico de Los Alcarrizos.

Con la entrada en funcionamiento de la línea integrada, el municipio de Los Alcarrizos y Santo Domingo Oeste inician una nueva etapa en su desarrollo urbano, económico y social, afirmó el alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, durante un recorrido por la estación Pablo Adón.

El ejecutivo municipal destacó que la obra representa "un antes y un después" para el territorio, no solo por el impacto en la movilidad, sino también por el valor histórico del lugar donde se levanta la estación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/26022026-preparativos-inauguracion-metro-de-los-alcarrizos-30-3552577c.jpg Ayer todavía se hacian trabajos en algunas estaciones. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/26022026-preparativos-inauguracion-metro-de-los-alcarrizos-11-ea6451a5.jpg Afinando detalles para la inauguración. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/26022026-preparativos-inauguracion-metro-de-los-alcarrizos-21-109814d9.jpg Autobuses de la Omsa ofrecen en la actualidad el servicio de transporte que luego desaparecerá cuando entre en funcionamiento total la línea 2-C. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

Señaló que en esa zona se fundó Los Alcarrizos en 1824, se produjo la proclamación independentista vinculada a la división de Los Alcarrizos ese mismo año y, en 1910, se dio el primer picazo para la construcción de la antigua carretera Duarte.

Explicó que con la nueva infraestructura será posible llegar al Cibao en poco tiempo a través de la autopista Duarte, mientras que, hacia el este, mediante el metro, se podrá conectar con el Aeropuerto Internacional de Las Américas en aproximadamente en menos de una hora.

Indicó que en el caso de Los Alcarrizos con la circunvalación que conecta la autopista Duarte con la circunvalación de Santo Domingo, el trayecto hasta San Cristóbal podría realizarse en unos 15 minutos, por lo que ahora está integrada a un moderno sistema de transporte impulsado por el presidente Luis Abinader.