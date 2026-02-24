Paralizada este martes la línea 1 del Teleférico de Santo Domingo por fallas en sistema de socorro

La Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo permanece paralizada tras una falla en el sistema de socorro provocada por las fluctuaciones eléctricas ocurridas el 24/2/2026. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

La Empresa Metropolitana de Transporte (MT) informó este martes que la línea 1 del Teleférico de Santo Domingo permanece paralizada desde ayer, lunes, debido a fallas ocasionadas por "las fluctuaciones de energía eléctricas".

Mediante una nota de prensa, la empresa explicó que, el apagón nacional provocó daños en el sistema de acople del motor de socorro y afectaron el controlador de la línea y que, por razones de seguridad, el teleférico no puede operar sin el sistema de socorro.

Ante esto, se procedieron a recuperar las cabinas que quedaron detenidas en el cable, trasladar a los usuarios a las estaciones y cubrir el trayecto mediante servicios alternativos de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

Realizan pruebas

Tras pruebas realizadas junto a técnicos franceses de la empresa POMA, se determinó que el variador sufrió daños permanentes.

Para garantizar la seguridad del sistema, se utilizó un variador de las otras líneas del teleférico, se reemplazó la pieza afectada y se realizaron pruebas exhaustivas.

"Este proceso requiere de una programación con los técnicos franceses, con quienes hemos realizado varias pruebas para la puesta en marcha del sistema bajo todas las medidas de seguridad que requiere el sistema de transporte por cable", afirmó la institución.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuándo se restablecerá el servicio.