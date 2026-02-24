Suspenden servicio del Teleférico de Los Alcarrizos por inauguración de la línea 2C del metro

El Teleférico de Los Alcarrizos permanecerá suspendido temporalmente a partir de este martes, mientras se realiza la inauguración de la línea 2C del Metro de Santo Domingo. ( ARCHIVO/ DIARIO LIBRE )

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó este martes a la ciudadanía sobre la suspensión temporal del servicio del Teleférico de Los Alcarrizos debido a la puesta en marcha de la línea 2C del Metro de Santo Domingo.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, la entidad explicó que el servicio será interrumpido a partir de este martes a las 11:00 de la mañana y se reanudará con normalidad, mañana miércoles a las 6:00 de la mañana.

Las autoridades pidieron comprensión y colaboración a los usuarios durante este periodo.

Recorrido por la Línea 2C del Metro

Ayer, el director de la Metropolitana de Transporte, Jhael Isa, junto al coordinador del Gabinete del Transporte, Deligne Ascención, aseguraron que todo está listo para la inauguración de la línea 2C, programada para este martes a las 3:00 de la tarde.

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezará el acto de apertura de esta extensión del sistema ferroviario.

Durante un recorrido desde la estación María Montez, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Juan Pablo Duarte, hasta el municipio de Los Alcarrizos, los directivos constataron la simulación del servicio en la línea 2 del metro, preparando todo para su puesta en marcha oficial.

Se informó además que, tras la inauguración, el servicio de la nueva extensión será gratuito desde el miércoles hasta Semana Santa.