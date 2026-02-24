Desde la mañana de este martes, personas con mochilas y carteras se dirigían apresuradas a abordar los trenes para continuar utilizando el Metro de Santo Domingo, tras el apagón que se registró ayer, lunes, que paralizó los trenes y dejó a oscuras varios andenes, mientras que otros prefirieron para llegar a sus destinos en taxis.

Francia Hernández, quien se dirigía a su trabajo, expresó que para ella el Metro continúa siendo la opción más rápida y económica para movilizarse.

"Ayer no tuve tanto inconvenientes para regresar. Vinimos con más fe hoy", dijo Verónica Bravo, quien ingresa a su trabajo a las 9:00 de la mañana. Su hijo igualmente tenía previsto usar el sistema más tarde.

En la estación Concepción Bona también se encontraba Morena Ramírez, quien admitió que sintió temor antes de salir de casa tras el apagón que paralizó el servicio.

No obstante, explicó que vive en Santo Domingo Este y trabaja en Los Alcarrizos, por lo que el Metro de Santo Domingo es esencial para poder recorrer esa distancia y llegar puntual a su empleo. Afirmó que, pese al susto, no puede dejar de utilizarlo.

Diariamente, la joven Ashley Montero se traslada desde la autopista San Isidro hasta la avenida John F. Kennedy para llegar a su lugar de trabajo. Para ella, al igual que para otros usuarios consultados, el Metro de Santo Domingo es esencial para llegar a tiempo al trabajo.

"Yo vengo de San Isidro y no tengo más alternativa. Si no vengo en el Metro, no voy a llegar a tiempo al trabajo a las 9:00 de la mañana; de por sí yo salgo a las 7:00", expresó al salir de la estación Francisco Gregorio Billini.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/whatsapp-image-2026-02-24-at-93535-am-eb36ce56.jpeg La usuaria Ashley Montero quien se traslada desde Santo Domingo Este en el metro. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/whatsapp-image-2026-02-24-at-93529-am-1-a24fc2fb.jpeg Movimiento de pasajeros en la estación Concepción Bona, donde desde temprano se retomaron los viajes en el Metro de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/whatsapp-image-2026-02-24-at-93532-am-d57ed5af.jpeg Flujo del transporte público en las afueras de la estación de Concepción Bona. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/whatsapp-image-2026-02-24-at-93528-am-3e57261d.jpeg Usuarios caminando para ingresar a las estaciones del metro. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) ‹ >

En esa misma estación, Kerlyn García manifestó que la tarde de ayer "fue complicada" y tuvo que recurrir a un Uber motor para poder llegar hasta su casa. Aun así, decidió volver a utilizar el servicio, al considerar que cambiar de transporte le implicaría más tiempo y más gastos.

Para llegar a su casa, la usuaria Claudia tuvo que caminar ayer desde la estación Casandra Damirón hasta la avenida San Martín porque no encontró transporte público disponible. Aseguró que terminó con los pies hinchados, sin embargo, decidió volver a utilizar el metro este martes, al considerar que sigue siendo la opción más conveniente.

"Ayer, como no me tocó vivir ninguna situación, no tuve miedo, pero por más que sea uno lo piensa. Uno dice: no me voy a montar, pero hay que pensarlo, porque es el mejor transporte para llegar más rápido", sostuvo Carla.

En la Estación Ulises Espaillat, varios usuarios afirmaron que el servicio se desarrollaba con normalidad, entre ellos, Jairo Sánchez, quien se desplaza desde el sector Sabana Perdida en el municipio Santo Domingo Este. Explicó que decidió trasladarse con tranquilidad al notar que el servicio eléctrico había sido restablecido en su zona.

No utilizaron el Metro

Mientras muchos retomaron el Metro de Santo Domingo para llegar a sus trabajos, no todos los usuarios se sintieron seguros de volver a abordarlo. Algunas personas prefirieron recurrir a otro medio de transporte, buscando evitar cualquier riesgo y tomando precauciones ante el apagón ocurrido en el país.

Una de ellas fue Melissa Pichardo, residente en Los Alcarrizos, quien se encontraba en las inmediaciones de la estación Concepción Bona, pero decidió no utilizar el metro para llegar a su lugar de trabajo, donde debía ingresar a las 9:00 de la mañana.

"Hoy yo no le voy a coger porque no me quiero arriesgar, no vaya a ser que pase lo mismo que ayer", afirmó mientras esperaba un taxi de la plataforma Uber.

Agregó que tampoco tiene intención de utilizar por ahora la Línea 2C del Metro de Los Alcarrizos, la cual será inaugurada este martes. "No me quiero montar por ahora, hay muchos rumores y prefiero esperar par de meses", sostuvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/whatsapp-image-2026-02-24-at-93531-am-6f7571ae.jpeg La usuaria Melissa Pichardo, residente en Los Alcarrizos quien decidió no utlizar el Metro de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

De igual forma, Crisneiry Angeles, usuaria frecuente del Metro y residente en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, también prefirió trasladarse a su trabajo en el Distrito Nacional utilizando Uber, en lugar del sistema que usa diariamente.

"Cuando uno vive experiencias como las de ayer es prácticamente imposible no quedarse con ese sentimiento. Si el metro se detiene y tú estás adentro, para mí como usuaria que ya me ha pasado, realmente es un sentimiento que no se olvida. Y prefiero, si está dentro de mis posibilidades, evitarlo", añadió Angeles.

Crisneiry también comentó que durante su trayecto notó menos movimiento del habitual en las calles y en algunas estaciones. "Se sentía como una desolación para la hora que es y como usualmente está la calle a esa hora", relató.

Explicó que experiencias previas, incluyendo detenciones dentro de los trenes, le generaron un nivel de inquietud que aún no logra superar. Durante su recorrido hacia el trabajo, notó un panorama poco habitual: estaciones con bajo flujo de pasajeros y calles con menos movimiento del acostumbrado.

Según describió, la ciudad se sentía más silenciosa para la hora pico, como si muchas personas aún no hubieran salido de sus casas tras la mala noche provocada por el apagón. Indicó que su traslado diario lo realiza desde Villa Mella hasta el Distrito Nacional.