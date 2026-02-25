Lluvias dejan 78 casas afectadas y familias evacuadas en María Trinidad Sánchez

Miembros de la Defensa Civil evacúan a residentes del sector El Barro, en María Trinidad Sánchez, tras las inundaciones provocadas por las lluvias. ( FUENTE E )

Al menos 78 viviendas resultaron afectadas la noche del martes en el sector El Barro, en la provincia María Trinidad Sánchez, como consecuencia de las lluvias registradas en las últimas horas, informó la Defensa Civil.

La situación obligó a las autoridades a movilizar a varias familias hacia zonas seguras para prevenir riesgos mayores.

Mediante una nota de prensa, indicaron que la situación se produce en medio del paso de un sistema frontal que este miércoles se desplaza lentamente hacia el noroeste de la isla, próximo al sur de las Bahamas. Este fenómeno mantiene condiciones húmedas e inestables sobre gran parte del territorio nacional.

Desde la noche de ayer, martes, se han producido aguaceros de intensidad variable, en ocasiones fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Las precipitaciones afectan principalmente provincias del litoral Atlántico, el valle del Cibao, el nordeste, la zona fronteriza y la cordillera Central.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/whatsapp-image-2026-02-25-at-72144-am-e3657f32.jpeg Personal de la Defensa Civil traslada a familias hacia zonas seguras luego de que 78 viviendas resultaran anegadas en la provincia María Trinidad Sánchez. (FUENTE EXTERNA)

Provincias en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó seis provincias en alerta amarilla y mantiene a cuatro en alerta verde, debido a que continúan desplazándose campos nubosos asociados a un sistema frontal casi estacionario al norte del país, provocando aguaceros con tronadas y ráfagas de viento.

En alerta amarilla se encuentran Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata y Monte Cristi.

Mientras que en alerta verde están Santiago Rodríguez, Valverde, Duarte y La Vega.