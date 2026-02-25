Alcaldía de Santo Domingo Este remozará la Sabana Larga por unos 100 millones de pesos

Leah Hoepelman, de la empresa AGP Limited, explica el alcance del proyecto. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La Alcaldía de Santo Domingo Este readecuará la avenida Sabana Larga con aceras más amplias, reorganización de los cruces, colocación de bancos y recuperación y delimitación de los espacios.

Se trata del proyecto "Remozamiento y Urbanismo Táctico de la avenida Sabana Larga" que comprende 1.96 kilómetros. La primera etapa abarca un kilómetro, desde la autopista Las Américas hasta la carretera Mella y la segunda desde la carretera Mella hasta la calle Francisco Segura Sandoval.

El costo de la primera etapa, cuyos trabajos se llevarán a cabo durante un periodo de nueve meses, será de 49 millones de pesos, pero la obra completa tendrá una inversión de alrededor de 100 millones de pesos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/2f3a4514-4ed577da.jpg Ronny Núñez, de AGP Limited. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/2f3a4550-73a7b8c6.jpg Leah Hoepelman mientras explicaba el proyecto en la Alcaldía de Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/2f3a4556-3c304ad0.jpg (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/2f3a4471-bb079983.jpg Alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Los trabajos, que estarán a cargo de la empresa AGP Limited, tienen por objetivo priorizar el espacio de los peatones en vez de los vehículos, cuyos trabajos se harán en su primera etapa.

De acuerdo con el alcalde Dío Astacio, previo al inicio de la obra, se hizo una encuesta con ciudadanos y comerciantes de la zona y, según afirma, el 65.79 % de los consultados calificó de excelente el proyecto.

"Las ciudades no pueden ser diseñadas solo en función del que va en carro. Nuestra ciudad debe estar pensada, estructurada para que el peatón pueda transitar en espacios seguros, donde las personas con discapacidad cuenten con aceras inclusivas que mejoren su movilidad", dijo Astacio.

Indicó que la readecuación comprende la reducción de tapones y accidentes, la valorización del entorno comercial, la creación de espacios más seguros y accesibles, un drenaje adecuado y servicios urbanos más duraderos, además del ahorro de tiempo y combustible.

El diseño comprende aprovechar más los lugares públicos en favor de la gente para su disfrute con zonas de esparcimiento, caminatas sin obstáculos y la reorganización de los negocios ambulantes que en la actualidad operan en el trayecto.

El proyecto fue presentado por la arquitecta Leah Hoepelman y Ronny Núñez, de la empresa AGP Limited. Hoepelman destacó que esa vía, a pesar de que es muy transitada por vehículos, también es una avenida utilizada por una gran cantidad de peatones.

Aprovechar el potencial

"Hemos visto el gran desarrollo inmobiliario de la avenida Sabana Larga, gran desarrollo de infraestructura, gran desarrollo de servicios de precio por metro cuadrado, pero nuestras calles también son importantes y ese es el mensaje primordial que le queremos brindar a ustedes", indicó.

Algunos regidores consultados dijeron desconocer el proyecto y argumentaron que tienen que conocerlo y aprobarlo si así se considera.