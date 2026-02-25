La extensión 2C del Metro de Santo Domingo, desde Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9 de la autopista Duarte, inició en un período de pruebas que implicó situaciones que sorprendieron a los pasajeros como un trasbordo por cambio de andén en la estación Franklin Mieses Burgos y un segundo trasbordo a la estación María Montez (kilómetro 9).

A pesar del imprevisto, para los pasajeros, el arranque de las operaciones de la línea 2C del Metro de Santo Domingo transformó la rutina de cientos de ciudadanos que, desde tempranas horas, se dieron cita para estrenar la extensión que conecta a Los Alcarrizos con el centro de la ciudad.

Entre la emoción y la novedad, los usuarios destacaron la rapidez del servicio frente al histórico congestionamiento de la autopista Duarte.

La jornada para muchos pasajeros comenzó en la estación Pablo Adón Guzmán, a las 7:48 de la mañana, tras una espera de aproximadamente 15 minutos para abordar el tren. En un ambiente de entusiasmo, los usuarios aprovecharon el recorrido para grabar con sus celulares esta nueva experiencia de transporte.

Usuarios abarrotan la Línea 2C del Metro de Santo Domingo desde Los Alcarrizos hasta el Kilómetro 9. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Al alcanzar la cuarta estación, Franklin Mieses Burgos, el sistema requirió una maniobra operativa: los pasajeros debieron descender, cruzar al otro lado de la plataforma y cambiar de andén (lado del tren) vagón para continuar el trayecto hacia la estación Pedro Martínez y, finalmente, llegar a la estación María Montez en el kilómetro 9.

Ahorro de tiempo y alivio ciudadano

A pesar de que el transbordo generó cierta preocupación inicial en algunos pasajeros que no estaban seguros de en qué parada debían quedarse, el sentimiento predominante fue de satisfacción. "Prefiero el metro antes que un tapón de una hora", expresó una de las usuarias, resumiendo el impacto inmediato en su calidad de vida.

El cronómetro validó el optimismo de los ciudadanos: el grupo que inició su viaje en la entrada de Los Alcarrizos llegó a la estación María Montez a las 8:08 de la mañana, completando el trayecto en solo 20 minutos.

Este tiempo contrasta drásticamente con la hora y media que muchos dedicaban anteriormente por trayecto, permitiendo un ahorro de hasta dos horas diarias en los momentos de mayor congestionamiento.

Impacto en el bolsillo y periodo de prueba

Además de la ganancia en tiempo, se estima que los usuarios experimentarán una reducción de hasta un 60 % en su gasto de transporte.

Para facilitar que la población se familiarice con las cinco nuevas estaciones —Pedro Martínez, Franklin Mieses Burgos, 27 de Febrero, Freddy Gastón Arce y Pablo Adón Guzmán— el servicio funcionará de manera gratuita hasta Semana Santa.

Horario especial

Lunes a viernes de 6:00 a 10:00 de la mañana y de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche.

Sábados de 6:00 a 10:00 de la mañana y de 12:00 a 4:00 de la tarde.

Domingos y feriados de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Con esta obra, que beneficia a más de un millón de habitantes, el Gobierno busca que la movilidad deje de ser un obstáculo para convertirse en una oportunidad de progreso.