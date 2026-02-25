Intrant inicia nueva etapa para la renovación de licencias desde el 2 de marzo

Los conductores que tiene licencia vencida podrán renovarla desde el dia 2 de marzo. ( FUENTE EXTERNA )

A partir del 2 de marzo próximo las personas que tienen licencias de conducir vencidas deberán renovarla, pero las que aún mantienen la vigencia podrán seguir utilizándola hasta su fecha de vencimiento.

Sin embargo, aunque al documento les falten años por vencerse, los que así lo deseen pueden acudir a renovar el carné cuando quieran.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) dijo que el día 2 termina la fase de transición hacia el nuevo modelo de prestación del servicio y que para renovar el documento los ciudadanos pueden hacer una solicitud o acudir personalmente a los centros habilitados.

Desde el 23 de febrero se ejecuta la transición operativa, que incluye la habilitación de nuevas sedes, ajustes de procesos y mejoras en la capacidad de atención.

El presidente será el primero

Como parte de este proceso, el 26 de febrero el presidente de la República, Luis Abinader, recibirá oficialmente la primera licencia de conducir, en el marco de su presentación institucional, marcando un paso relevante en la modernización del sistema nacional de licencias.

La institución explicó que este avance se produce tras la sustitución del suplidor anterior por el Consorcio Mobility ID, adjudicatario del proceso de licitación, que incorpora tecnología alineada a estándares internacionales como el ISO/IEC 18013-5, fortaleciendo la seguridad y confiabilidad del documento.

El Intrant informó que para los exámenes para obtener las licencia se mantendrá la modalidad de simulador, pero tambien el examen tradicional práctico con vehículos.