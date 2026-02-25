×
Lluvias
Lluvias

Fuertes lluvias provocan crecidas de ríos y deslizamientos en distintos puntos en Espaillat

No hay reportes de personas heridas

Fuertes lluvias provocan crecidas de ríos y deslizamientos en distintos puntos en Espaillat
Deslizamiento de tierra y crecida de río afectan viviendas y calles en la provincia Espaillat tras las intensas lluvias. (FUENTE EXTERNA)

Las intensas lluvias registradas desde la noche de ayer, martes 24 de febrero, han causado múltiples daños en varias comunidades de la provincia Espaillat, donde se reportan inundaciones, deslizamientos de tierra y vehículos arrastrados por la crecida de ríos y cañadas.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por la Defensa Civil en esa demarcación, las precipitaciones generaron el desbordamiento de ríos y otros cursos de agua, así como inundaciones en varios sectores dejando una cantidad de viviendas afectadas.

Zonas afectadas

Entre los lugares impactados figuran Gaspar Hernández, Veragua, Villa Magante y Jobo Arriba, donde residentes han visto sus hogares anegados y parte de sus ajuares afectados por la entrada de agua.

  • Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni desaparecidas.

Desde los organismos de socorro se mantienen en monitoreo constante ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

Además de la provincia Espaillat, las lluvias también han causado inundaciones en otras localidades de la región del Cibao.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos o cañadas crecidas.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.