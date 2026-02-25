Comunitarios de Villa Carmen denuncian cierre prolongado de funeraria municipal

Residentes del sector Villa Carmen en el municipio Santo Domingo Este denunciaron que la funeraria municipal de la comunidad lleva meses cerrada, situación que ha generado malestar y dificultades económicas para las familias que enfrentan la pérdida de un ser querido.

Alexander Carrasco, comerciante y residente del sector, explicó que el establecimiento tiene más de seis meses sin ofrecer servicio. Según indicó, las autoridades han atribuido el cierre a la falta de presupuesto y a supuestos daños en el sistema de aire acondicionado, además de trabajos de pintura y mantenimiento que aún no se han ejecutado.

"El problema es que siempre dicen que el lunes la van a abrir, que están trabajando en eso, pero pasa el tiempo y no hacen nada", expresó Carrasco.

La funeraria municipal fue construida durante la gestión del fenecido alcalde Juan de los Santos (Juancito) y, de acuerdo con comunitarios, funcionó con normalidad en administraciones anteriores, incluyendo la de Manuel Jiménez.

Comunitarios aseguran que en la gestión actual el servicio permanece suspendido, sin que las autoridades informen cuándo abrirán.

Carrasco señaló que la funeraria no solo brindaba asistencia a Villa Carmen, sino también a sectores aledaños, por lo que el cierre afecta a una amplia población.

Por su lado, Jeanntett Fernández, presidenta de la junta de vecinos de Villa Carmen, dijo que ante la falta del servicio municipal, las familias deben trasladar a sus fallecidos a funerarias de otras zonas o recurrir a establecimientos privados, cuyos costos resultan elevados para muchos residentes.

Dicen no se les escucha

Los comunitarios afirman haber enviado cartas y realizado reclamos formales a la Alcaldía, pero hasta el momento no han recibido una respuesta concreta ni una fecha definitiva para la reapertura.

Mientras tanto, la comunidad continúa a la espera de una solución que permita restablecer un servicio considerado esencial para los habitantes del sector.

La Alcaldía de Santo Domingo Este informó que la funeraria es sometida a un proceso de remozamiento debido a problemas de filtraciones en el techo, reparación de aire acondicionado y morgue.