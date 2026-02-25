Residentes y comerciantes en la avenida Sabana Larga apoyan el proyecto anunciado por el alcalde

Imagen presentada durante la ponencia del alcalde de cómo quedaría la calle una vez el proyecto haya sido finalizado. ( FUENTE EXTERNA )

Residentes y comerciantes de la avenida Sabana Larga expresaron hoy su respaldo al proyecto de mejoramiento urbano anunciado ayer por el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, con el objetivo de fomentar el tránsito peatonal y la actividad comercial.

Los entrevistados dijeron que una obra de esa naturaleza lleva mucho tiempo en espera debido al desorden que existe en la avenida, aunque también se preguntaban si realmente sería posible solucionar el caos en el transporte.

Ayer, el alcalde Astacio anunció el proyecto de transformación de la avenida Sabana Larga. Los trabajos contemplan la ampliación de aceras y la siembra de árboles, con un enfoque centrado en el peatón.

Entre los cambios que se planean llevar a cabo en la avenida están extender o ampliar aún más las aceras para incentivar y mejorar el flujo peatonal, sembrar más árboles para embellecer el área, señalizar completamente la avenida, eliminar los parqueos informales y regular los negocios también informales, ya que estos entorpecen el tránsito vehicular.

"Veo muy bien el proyecto anunciado por el alcalde. Considero que será un gran avance para nuestra ciudad", dijo Abner Bidó, empleado de la compañía Supply B. Roddy.

Daniel Peguero, quien es comerciante y dirigente comunitario, expreso que "siempre y cuando se cumplan con los reglamentos del orden, y que la viabilidad pueda mejorarse, la iniciativa del alcalde cuenta con mi respaldo".

Peguero también aprovechó la oportunidad para sugerir que "no solo deben intervenir las calles y aceras, sino que también deben instalarse lamparas que garanticen la iluminación y también debe trabajarse en el embellecimiento del área" afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/whatsapp-image-2026-02-25-at-12248-pm-19a2d798.jpeg Daniel Peguero mientras comentaba su parecer sobre el proyecto (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Mery Sánchez, residente de los alrededores de la avenida, explicó estar de acuerdo con la ampliación de las aceras pero dijo no apoyar la siembra de más árboles: "Apoyo que se amplíen las aceras ya que eso puede ayudar a los negocios que trabajan aquí, pero no veo bien que siembren más árboles ya que eso puede tapar la entrada de los negocios y hacer que potenciales clientes no los vean".

Proyecto en cuestión

Durante su ponencia Astacio destacó que la ciudad no ha sido construida pensando en el peatón ni en las personas con algún tipo de discapacidad, por lo cual el propósito del plan es cambiar ese diseño para hacerlo más amigable a ese segmento de la población.

El proyecto será llevado a cabo por la empresa constructora AGP Limited. En representación de la empresa se expresó Leah Hoepelman, quien comentó durante su alocución que "este proyecto se trata de una readecuación y transformación de la avenida Sabana Larga. Esta avenida es un eje que conecta negocios, establecimientos y servicios, y es una de las principales arterias de transporte y movilidad de esta ciudad".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/2f3a4556-3c304ad0-0d8b324a.jpg Leah Hoepelman, de la empresa AGP Limited, explica el alcance del proyecto. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)