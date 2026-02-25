De horas a 30 minutos: así cambia la ruta con integración del metro y teleférico en Los Alcarrizos

Usuarios viajan en los vagones de la nueva extensión del Metro de Santo Domingo que conecta el municipio Los Alcarrizos con la estación María Montez. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Evelyn Reyes no lo pensó dos veces cuando le preguntaron por su nueva rutina. "¡Oh, feliz, mi amor!", dijo, con una sonrisa que se le escapaba entre palabras de agradecimiento al abordar el teleférico del municipio Los Alcarrizos, a las 7:19 de la mañana, en la estación Los Americanos, cerca de la zona franca y del hospital Vinicio Calventi.

Antes combinaba las góndolas y la OMSA, pero la espera le jugaba en contra y muchas veces no llegaba a tiempo a su lugar de trabajo, en el Distrito Nacional. Inicialmente, su ruta era una travesía diaria debido a los cambios de vehículos hasta la avenida Lope de Vega: "Yo cogía mi 23 y me quedaba en mi parada".

Actualmente labora cerca de la estación María Montez del Metro de Santo Domingo y, con la nueva extensión, calcula que el pasaje será de 35 pesos y siente que "eso es un avance al país". "Estoy feliz con mi metro... le doy gracias a Dios y luego al presidente", comentó.

Rosa Iris Araujo también mide el cambio en minutos. Antes tomaba la guagua 27B desde el control en el municipio Los Alcarrizos hasta la avenida Abraham Lincoln, también en el Distrito Nacional.

A pesar de que pagaba 50 pesos, duraba hasta una hora y media para llegar a su destino, atrapada en filas que podían extenderse 10 o 15 minutos para abordar un carro del transporte público.

"Ahora, con RD$35, llego hasta la Lincoln; es más rápido y todo", comenta durante su viaje en el teleférico de Los Alcarrizos para luego conectar con la nueva extensión del metro y llegar hasta la estación Pedro Mir (avenida Abraham Lincoln).

No es su primera vez en las góndolas del teleférico, pero sí la primera en que siente que el sistema funciona como una sola ruta.

Otros usuarios consultados afirmaron que tardaban hasta dos horas en llegar a sus destinos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/whatsapp-image-2026-02-25-at-114824-am-fbc22dc2.jpeg Góndolas del Teleférico de Los Alcarrizos se desplazan sobre el municipio durante el recorrido matutino. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Unos 10 minutos después, las góndolas dejaron a los pasajeros en la estación Los Alcarrizos, donde empieza la transición hacia la nueva extensión del metro.

Belkis Báez explicó que su ruta era la 23; a veces tomaba el teleférico y luego otra guagua hasta el kilómetro 9 para después bajar por la avenida Gregorio Luperón. Hasta tres pasajes, tapones y llegadas tarde.

Sobre el nuevo sistema, consideró que es "excelente", pero con una frase que provocó risas entre los presentes: "Los guagüeros y los choferes de los carros... se jodieron", recordando cómo antes los carros solo llegaban hasta la salida o el kilómetro 13, sin alcanzar el kilómetro 9, lo que obligaba a pagar más y a perder tiempo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/whatsapp-image-2026-02-25-at-114424-am-f9cd10b3.jpeg Belkis Báez valora la integración del teleférico y el metro, que reduce pasajes, tapones y retrasos en su trayecto diario desde Los Alcarrizos. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

La transición: de las góndolas a los vagones

El recorrido realizado por un equipo de Diario Libre inició en el teleférico a las 7:19 de la mañana. A esa hora, el flujo es constante: trabajadores con loncheras, estudiantes con audífonos que se dirigían hacia la universidad, niños rumbo a las escuelas y mujeres con cartera en camino a su destino.

La jornada para muchos pasajeros comenzó en la estación Pablo Adón Guzmán, que conecta la autopista Duarte con Los Alcarrizos, a las 7:48 de la mañana, tras una espera de aproximadamente 15 minutos para abordar el tren. En un ambiente de entusiasmo, los usuarios aprovecharon el recorrido para grabar con sus celulares esta nueva experiencia de transporte.

El recorrido del teleférico de Los Alcarrizos, que parte desde la estación Los Americanos y culmina en la autopista Duarte, tiene una duración aproximada de 10 minutos.La nueva extensión del Metro, cuyo trayecto inicia en la estación Pablo Adón Guzmán, en la entrada de Los Alcarrizos, hasta la parada Pedro Martínez, próximo al kilómetro 9½, toma alrededor de 20 minutos.

Al alcanzar la cuarta estación, Franklin Mieses Burgos, el sistema requirió una maniobra operativa: los pasajeros debieron descender del vagón, cruzar al otro lado de la plataforma y cambiar de andén para abordar otro vagón y continuar el trayecto hacia la estación Pedro Martínez y, finalmente, llegar a la estación María Montez, en el kilómetro 9.

Aunque el transbordo generó cierta preocupación inicial en algunos pasajeros que no estaban seguros de en qué parada debían quedarse, el sentimiento predominante fue de satisfacción. "Prefiero el metro antes que un tapón de una hora", expresó uno de los usuarios, resumiendo el impacto inmediato en su calidad de vida.

Al momento del recorrido, Keodri Sánchez Hernández se encontraba en el vagón de Los Alcarrizos. Para llegar a su destino tenía una ruta fragmentada: carro público hasta la autopista Duarte, metro desde el kilómetro 9 y luego el corredor de la avenida Winston Churchill.

El teleférico era ocasional. Hoy mide el cambio en el reloj: de los tapones caóticos desde la entrada de Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9, aseguró que ahora, con el metro, se llega prácticamente en 15 o 20 minutos. "La experiencia ha sido gratificante", comentó.

El grupo que inició su viaje en la entrada del municipio Los Alcarrizos llegó a la estación María Montez a las 8:08 de la mañana, completando el tramo en solo 20 minutos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/whatsapp-image-2026-02-25-at-114423-am-3ea3b85d.jpeg Usuarios viajan en los vagones de la nueva extensión del Metro que conecta Los Alcarrizos con María Montez. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

El cruce por el Distrito Nacional

La extensión 2C, con 7.3 kilómetros, funcionará de forma gratuita hasta Semana Santa.

Desde la estación María Montez, el trayecto sigue por el túnel de 940 metros, se integra al ramal oriental y mantiene su flujo estable de pasajeros hasta llegar a la estación Concepción Bona, cerca del centro comercial Megacentro, en el municipio Santo Domingo Este (SDE), en un trayecto de unos 30 minutos aproximadamente.

El recorrido de este medio apunta a que, en aproximadamente una hora, los usuarios podrán trasladarse desde el corazón de Los Alcarrizos hacia Santo Domingo Este.

La ruta, que atraviesa Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional y SDE, pone a prueba la promesa de integración del sistema. El cronómetro determinó que la nueva conexión cambiará la rutina diaria de un municipio que, por fin, estará más cercano al centro de la capital.